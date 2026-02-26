Osmanlı’dan günümüze miras kalan badem şekeri, Antep fıstığıyla buluşarak özellikle Ramazan ayında talep görüyor. Şekerlemeciler, artan siparişlere yetişebilmek için üretimlerini artırıyor. Kavrulan iri bademlerin üzerine hazırlanan şerbet ve toz haline getirilen Antep fıstığı belirli aralıklarla dökülerek rengarenk ve gevrek badem şekerleri ortaya çıkıyor. Yeşil, beyaz, mavi ve sarı renkleriyle hem göz hem de damak zevkine hitap eden badem şekerleri, Ramazan boyunca tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te üretilen Antep fıstıklı badem şekerinin kilogram fiyatı 400 TL civarında.

Ziyaretçiler, kente geldiklerinde badem şekerini sıkça tatlı olarak tüketiyor ve hediyelik alıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan badem şekerleri; limonlu, vanilyalı, çilekli, vişneli ve tarçınlı çeşitleriyle raflarda yer alıyor.

Tarihi pazarlarda üretim yapan şekerlemeciler, Ramazan ayının özellikle iftarlardan sonra yoğun geçtiğini söylüyor. Badem şekeri, hem tatlı ihtiyacını karşılıyor hem de misafirlere ikram ediliyor. Fıstıklı badem şekeri, Ramazan’da en çok tercih edilen çeşit olarak öne çıkıyor.

Üreticiler, Ramazan boyunca talebin yüksek olduğunu, iftardan sonra çay ve kahve yanında badem şekerinin lezzetini artırdığını belirtiyor. Fiyatın uygun ve ürün kalitesinin yüksek olması, tüketicilerin ilgisini artıran diğer faktörler arasında yer alıyor.