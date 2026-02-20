Sindirimi Kolaylaştırıyor, Susuzluğu Gideriyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle yaz aylarında sıkça tüketilen meyan şerbeti, kış mevsimine denk gelen Ramazan’da da rağbet görüyor. Hazmettirici özelliği, böbreklere faydası ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle iftar sofralarının baş tacı haline gelen meyan şerbeti, Gaziantep’in sokaklarında da satışa sunuluyor.

Saatler Süren Hazırlık Süreci

Meyan şerbeti, sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlanmaya başlıyor. Meyan bitkisi dev kazan ve ahşap haznelere konuluyor, üzerine buz bırakılarak damla damla şerbet hâline getiriliyor. Bol buzla demlendikten sonra poşet veya şişelere konan meyan şerbeti, iftar saatine dakikalar kala satışa çıkıyor.

Litresi 50 TL, Herkes İçin Uygun

Doğal yöntemlerle elde edilen ve koyu rengi nedeniyle halk arasında “doğal kola” olarak bilinen meyan şerbeti, litresi 50 TL’den satılıyor. Suyla karıştırıldığında iki litreye ulaşabilen içecek, hem uygun fiyatıyla hem de lezzetiyle iftara davet edilen misafirler için tercih edilen bir hediye olarak öne çıkıyor.

6. Kuşaktan Gelen Gelenek

Gaziantep’te meyan şerbetçiliğini 6. kuşak olarak sürdüren Halil Gezer, Ramazan ayında talebin özellikle arttığını belirtiyor. Gezer, “Ramazan ayı olunca meyan şerbetine halk büyük ilgi gösteriyor. Meyan şerbeti iftar sofralarının vazgeçilmezidir” dedi.

Sağlık Açısından Faydaları Saymakla Bitmiyor

Gezer, meyan şerbetinin mideyi rahatlatıcı özelliğine dikkat çekerek, “Meyan şerbeti mide ilaçlarının yüzde 70’inde bulunur. Böbrek taşlarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Sadece meyan ve tarçın kullanıyoruz; başka hiçbir katkı maddesi yok. Gelen müşterilerimize ikram ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Büyük İlgi

Murat Kaya adlı bir vatandaş ise, meyan şerbetini Ramazan boyunca sofralarından eksik etmediklerini söyledi: “Yaz-kış içtiğimiz bir içecek. Sahurda ve iftarda muhakkak soframızda bulunur. Mideye ve böbreklere iyi geliyor. Düzenli olarak içiyoruz ve herkese tavsiye ediyoruz.”

Gaziantep’te iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği meyan şerbeti, hem geleneksel lezzeti hem de sağlığa olan faydalarıyla Ramazan ayının simgelerinden biri olmaya devam ediyor.