Türkiye'nin tarihi ve turistik kentleri arasında yer alan, gastronomisiyle adından söz ettiren Gaziantep, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından şehri ziyaret eden vatandaşlar, kentin en eski tarihi yapılarından biri olarak bilinen ve ziyaretçilerine eşsiz bir doğal güzellik sunan Kaleoğlu Mağarası'na da yoğun ilgi gösterdi.



Fotoğraf tutkunlarından büyük ilgi gördü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en dikkat çeken kültür ve turizm noktalarından biri olan Gaziantep'te bulunan Kaleoğlu Mağarası, her bayram olduğu gibi bu bayramda da büyük ilgi gördü. Bayram tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğrayan Kaleoğlu Mağarası, fotoğraf tutkunlarından da büyük ilgi gördü. Tarihi Gaziantep Kalesi civarında bulunan, kentin tarihi ve turistik cazibe merkezlerinden biri olan ve büyük ilgi gören Kaleoğlu Mağarası'nı ziyaret eden vatandaşlar, mağaradaki kafede müzik eşliğinde Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen menengiç kahvesini yudumlayarak keyif dolu vakit geçirdi.



Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Gaziantep'in en önemli kervansarayları arasındaki tarihi Yeni Han'ın girişinde bulunan ve dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan mağaradaki bölmelerde ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor.

Mağaranın her köşesi ziyaretçiler için ayrı bir deneyim ve kare sunarken, eski duvar halıları arasında tarihe yolculuk yapan ziyaretçiler, mağaraya yoğun ilgi gösteriyor.



"Gaziantep'e gelen Kaleoğlu Mağarası'nı görmek istiyor"

Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin mağaraya akın ettiğini belirten Kaleoğlu Mağarası işletmeci Mehmet Kaleoğlu, "Burası 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası. Bayramın ikinci ve üçüncü günü bayağı hareketli geçti. Çünkü Gaziantep'e gelen muhakkak Kaleoğlu Mağarası'nı görmek istiyor. Ziyaretçilerimiz içeride canlı müzik eşliğinde gezilerine devam ediyor. İçeride 12 tane sütun ayak var. 4 tane kuyumuz var. Mağaramız savaş yıllarında kullanılmış bir mekan. Şu anda biz kafeterya olarak kullanıyoruz. Ziyaretçilerimiz çay ve kahvelerini yudumladıkları esnada canlı müzik devam ediyor. Akın akın ziyaretçilerin mağaramızı ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oluyoruz" dedi.



"Her tarafı tarih kokuyor"

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Öznur Karagüney ise mağarayı ilk defa ziyaret ettiğini ve mağaranın çok etkileyici olduğunu belirterek, "GAP turu için geldim. En son rotamız Gaziantep'ti ama Gaziantep'i çok sevdim. Her tarafı tarih kokuyor. Atalarımıza rahmet diliyorum. 500 yıllık mağarayı çarşı içerisinde dolaşırken fark ettik. Çok güzel, çok otantik. İçeride kafelerin olması gayet güzel. Konfor alanı da rahat. Kahveler çok güzeldi" şeklinde konuştu.



"Gördüklerim karşısında hayran kaldım"

Eskişehir'den gelen ve ailesiyle birlikte mağarayı gezdiğini belirten Ahmet Kurnaz da, "Gaziantep'e gezmeye geldik. Gördüklerim karşısında hayran kaldım. Büyülendim açıkçası, burası gerçekten çok güzel. 500 yıllık mağarayı gezdik. Kışın sıcak, yazın serinmiş. İçerideki ortam gayet güzel. Esi duvar halılarını çok beğendim. İçerideki ortam değişikti. Çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Gelin ve Gaziantep'i gezin" diye konuştu.