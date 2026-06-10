Geniş fon evreni, yenilikçi ürün stratejisi ve yatırımcı odaklı yaklaşımıyla güçlü seyrini sürdüren Garanti BBVA Portföy, son dönemde özellikle teknoloji temalı fonların performansıyla dikkat çekiyor.

Garanti BBVA Portföy, uluslararası finans dünyasının saygın yayınlarından Global Banking & Finance Review tarafından düzenlenen 2026 ödüllerinde “Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi 2026” ödülüne layık görüldü.

Yatırım fonlarındaki ürün çeşitliliği, yenilikçi ürün stratejisi, yatırımcı odaklı hizmet modeli ve erişilebilirlik gibi öne çıkan kriterler doğrultusunda değerlendirilen Garanti BBVA Portföy, aynı ödülü 2025 yılının ardından 2026 yılında da kazanarak bu başarıya üst üste ikinci kez imza attı.

“Yatırımcılarımızı geleceğin temalarıyla buluşturuyoruz.”

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, ödüle ve şirketin performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Global Banking & Finance Review 2026 ödüllerinde üst üste ikinci kez ödül almamız, Garanti BBVA Portföy’ün güçlü marka değerinin, güvenilirliğinin ve uluslararası ölçekteki başarısının önemli bir göstergesi. Yatırımcılarımızın farklı beklenti ve finansal hedeflerine yanıt verebilecek geniş bir fon evreni sunuyor; ürün çeşitliliğimiz, yenilikçi yaklaşımımız ve yatırımcı odaklı hizmet modelimizle birikimlerini profesyonel yönetim anlayışıyla değerlendirmelerine katkı sağlıyoruz. Son dönemde özellikle yapay zekâ, yarı iletkenler ve blockchain gibi alanlar küresel piyasalarda öne çıkarken teknoloji sektörüne yönelik yatırımcı ilgisi de artış gösteriyor. Biz de Garanti BBVA Portföy olarak, piyasaları yakından takip eden uzman kadromuzla teknoloji temasına odaklanan fonlarımızı titizlikle yönetiyor; yatırımcılarımızı geleceğin büyüme potansiyeli taşıyan fonlarımızla buluşturmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımızın birikimlerine değer katmak, sürdürülebilir performans sunmak ve yenilikçi yatırım çözümleri geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

*Global Banking & Finance Review 2026 ödüllerinde yatırım fonları çeşitliliği ile yenilikçi ürün stratejisi, yatırımcı odaklı hizmet modeli ve kolay erişilebilirlik gibi öne çıkan veriler esas alınarak portföy yönetimi sektöründe Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. “Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi” olarak belirlenmiştir.

Teknoloji temalı fonlar getiri performansıyla dikkat çekiyor

Garanti BBVA Portföy’ün yapay zekâ, yarı iletken teknolojileri, blockchain ekosistemi ve dijital dönüşüm gibi küresel piyasalarda öne çıkan temalara erişim sağlayan teknoloji fonları, şirketin fon evrenindeki alternatifler arasında yer alıyor. Örneğin, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon (YIT), Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon (GBV) ve Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu (GUH), yatırımcılara küresel teknoloji ekosistemindeki farklı büyüme hikâyelerine fonlar aracılığıyla ulaşma imkânı sunuyor.

TEFAS verilerine göre, 08 Haziran 2026 itibarıyla son bir yılda Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon (YIT) yüzde 146, Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu (GUH) yüzde 103, Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon (GBV) ise yüzde 93 getiri sağladı (Kaynak: TEFAS, 08.06.2026 tarihli verilere göre). Böylece teknoloji temalı fonlar, Garanti BBVA Portföy’ün 2026 yılında da devam eden performansının dikkat çeken örnekleri arasında yer aldı.

Fonların geçmiş dönem performansları gelecek dönem için gösterge niteliğinde değildir.

Geniş fon evreni ve dijital erişimle yatırımcı deneyimini güçlendiriyor

Garanti BBVA Portföy, kıymetli madenler fonlarından para piyasası fonlarına, hisse senedi fonlarından tematik fonlara uzanan geniş ürün yelpazesiyle yatırımcıların birikimlerini farklı stratejilerle değerlendirebilmelerine olanak sağlıyor.

Şirket, fon evrenini çeşitlendirmeye ve yenilikçi yatırım çözümleri geliştirmeye devam ederken, dijital kanallar üzerinden kolay erişilebilir fon çözümleri, anlaşılır yatırım içerikleri ve yatırımcı odaklı hizmet modeliyle yatırımcı deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor.