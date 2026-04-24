İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’li yetkililerin İran yönetiminde "bölünme" yaşandığına yönelik iddiaları ardından yeni bir açıklama yaptı. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’da radikal veya ılımlı kesim diye bir şey yok. Hepimiz ‘İranlıyız’ ve ‘devrimciyiz.’ Halk ile hükümetin demir gibi birliğiyle, dini lidere (Mücteba Hamaney) tam itaatle, saldırgan suçluları yaptıklarından pişman edeceğiz" dedi.

Galibaf, "Tek lider, tek ulus ve tek yol; bu yol da İran için hayattan daha değerli olan zafer yoludur" ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray: "İran’da iç bölünme söz konusu"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik açıklamasına değinerek, "Başkan, ‘Destansı Öfke' (Epic Fury) Operasyonu nedeniyle itibar kaybına uğramış rejime karşı bir miktar esneklik gösteriyor ve bunu cömertçe sunuyor. İran'da açık bir şekilde iç bölünme söz konusu. Şu anda pragmatistler ile sertlik yanlıları arasında bir mücadele yaşanıyor ve Başkan ortak bir cevap görmek istiyor" demişti.