İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve çeşitli üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere başkent Lefkoşa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi'ye, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in de yer aldığı heyet eşlik etti. Heyet, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin KKTC temasları kapsamında yarın KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bakan Çiftçi'nin KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor.