Fuzul Topraktan’ın Yükselişi

Akbal, Fuzul Topraktan’ın kısa sürede önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade ederek, “Markalı konut üreticilerinin çoğu lüks segmente yöneldi. Ancak orta ve alt gelir grubu için ciddi bir konut ihtiyacı oluştu. Fuzul Topraktan olarak bu boşluğu doldurmak için 88 üniteyle başladık, kısa sürede 8 projede 1.644 üniteye ulaştık. İlk projelerimizin teslimini 24 ay içinde gerçekleştireceğiz. 2025’te her 3 ayda bir yeni şantiye devreye alacağız” şeklinde konuştu.

Yatırımlarda Enerji ve Finans Öne Çıkıyor

Fuzul Holding, yenilenebilir enerji alanında da yeni yatırımlara hazırlanıyor. Akbal, “2025’te güneş enerjisi sistemlerinde (GES) sıfırdan yatırım yaparak öncelikle kendi tüketimimizi karşılayacağız. Ayrıca finans tarafında yoğunluğumuzu artırıyoruz” dedi.

Konut ve Finans Sektöründe Güçlü Performans

Tasarruf Finansman alanında Fuzul’un, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) güvencesi altında faaliyet gösterdiğini belirten Mahmut Akbal, Fuzul GYO dönüşümünü başarıyla tamamladıklarını vurguladı. Akbal, “1,5 yılda halka arz edilen hisselerimizin değeri 3,5 kat arttı. 33 yıldır müşterilerimizi faiz yükü olmadan ev sahibi yapıyoruz. Bu modelimizi geliştirerek devam ettireceğiz” dedi.

100 Bin Yeni Müşteri ve Büyüyen Şube Ağı

Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 2024’ün verimli geçtiğini belirterek, “Geçen yıl 100 bin yeni müşteri kazandık ve toplam ödeme yapan müşteri sayımızı 80 binden 180 bine çıkardık. Türkiye genelinde 125 şubemizle faaliyet gösteriyoruz ve bu yıl 15 yeni ilçede yapılanacağız” ifadelerini kullandı.

Fuzul Holding, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda inşaat, finans ve yenilenebilir enerji alanlarında büyüme odaklı yatırımlarla sektördeki güçlü konumunu sürdürecek.