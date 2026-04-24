Franchise ekosisteminin en önemli buluşmalarından Franchise İstanbul Expo, 16–19 Nisan 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılım ve güçlü bir ilgiyle tamamlandı. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizasyonunda, UFRAD Franchising Derneği iş birliğiyle düzenlenen fuar; yerli ve yabancı markalarla yatırımcıları aynı platformda buluşturdu.

UFRAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, açılış töreninin ardından fuar alanındaki katılımcı markaları ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan gelen yatırımcılar, marka temsilcileri ve franchise derneklerinin yoğun katılımı fuara uluslararası bir boyut kazandırdı.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, fuarın açılışına ilişkin yaptığı değerlendirmede, organizasyonun güçlü bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, “Küresel ekonomi köklü bir dönüşümden geçiyor. Bu yeni dönemde franchising, ölçeklenebilir büyümenin ve sürdürülebilir başarının en etkili araçlarından biri olarak öne çıkıyor” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak da fuarda aktif şekilde yer aldıklarını ifade eden Aydın, girişimcilik ekosisteminin nabzını tuttuklarını vurguladı. Fuarda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek stantları ziyaret eden Aydın, sektördeki güncel gelişmeler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

“Türkiye Artık Yön Veren Ülkeler Arasında”

Türkiye’nin franchising alanında önemli bir ivme yakaladığını belirten Aydın, “Türkiye artık bu alanda sadece büyüyen değil, yön veren ülkeler arasında yer alma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Ortaya çıkan bu tabloyu bir sonuç olarak değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin yalnızca büyüme rakamları olmadığını vurgulayan Aydın, “Amacımız dünya ile rekabet eden güçlü markalar ortaya çıkarmak” dedi.

Türkiye’de franchising sektörünün ulaştığı büyüklüğe de dikkat çeken Aydın, sektörün yaklaşık 70 milyar dolarlık hacme, 4 bine yakın zincir markaya, 70 bini aşkın şubeye ve 350 bin kişilik istihdama ulaştığını; ayrıca yaklaşık 500 markanın yurt dışında faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Güçlü İş Birlikleri ve Sürdürülebilir Büyüme Vurgusu

Bu potansiyelin daha ileri taşınmasının iş birlikleriyle mümkün olduğunu belirten Aydın, “Bu gücü daha ileri taşımak; doğru iş birlikleri kurmak ve güçlü platformlarda bir araya gelmekle mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

UFRAD’ın 1991 yılından bu yana sektörün gelişimine yön verdiğini hatırlatan Aydın, Türk markalarının hem ulusal hem de uluslararası alanda daha sağlam ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Franchise İstanbul Expo’nun önemine dikkat çeken Aydın, fuarın yeni iş birliklerine kapı aralayan ve somut sonuçlar üreten bir platform olduğunu belirterek, “Franchise İstanbul Expo’nun sektörümüze değer katan verimli bir organizasyon olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yeni Buluşma 2027’de

Franchise İstanbul Expo’nun bir sonraki organizasyonunun 25–28 Mart 2027 tarihlerinde yine Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği duyuruldu. Daha geniş katılım ve artan uluslararası etkiyle büyümesini sürdürmesi beklenen fuar, franchise ekosisteminin gelişimine yön veren önemli platformlardan biri olmayı sürdürüyor.

Franchise İstanbul Expo’nun ilk gününde Özbekistan Franchise Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Azamov, Derneğimiz Genel Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Aydın’a Özbekistan’ı temsilen özel bir hediye takdim etti.

Küresel İş Birliklerine Zemin Hazırladı

Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmeler ve iş geliştirme temasları, franchise modelinin sunduğu fırsatları somut şekilde ortaya koydu. Farklı ülkelerden gelen yatırımcı ve marka temsilcilerinin katılımı, Türkiye’nin bu alanda bölgesel bir merkez olma potansiyelini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.