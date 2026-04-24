Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Sabah saatlerinde kara yoluyla kente ulaşan Bakan Gürlek, programına ilk olarak Edirne Valiliği'ni ziyaret ederek başladı. Valilikte gerçekleşen ziyarette, kentte yürütülen adli hizmetler, yargı süreçleri ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Valilik girişinde protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Gürlek'e, halk oyunları kıyafetleri giymiş çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Gürlek, ardından protokol üyeleriyle selamlaşarak Valilik toplantı salonuna geçti. Burada il protokolü, yargı mensupları ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Gürlek, Edirne'deki adalet hizmetlerinin mevcut durumu ve ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "Aziz Edirneli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımızın selamlarını sizlere iletmekten ötürü onur duyuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. İmparatorluklara başkent olmuş, Anadolu'dan Avrupa'ya medeniyet ve kültür şehri Edirne'mizde bulunmaktan şeref duyduğumu tekrardan ifade etmek istiyorum. Meriç'in başına taç yapmış yemyeşil ovalarıyla şehre kaftan giydirmiş Mimar Sinan ruhunun şahlandığı Selimiye Camisi'nin kenti Edirne'mize Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olarak bizi misafir ettiniz. Tekraren şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Edirne'nin taşıdığı sınır şehir vasfı ile devletimizin kudreti ile hukuk düzeninin en görülü olduğu alanlardan biridir. Sınırda yalnızca güvenlik değil, hukuk da görevdedir. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bir kapısı olan bu şehrimize sunulan adalet hizmeti ülkemizin hukuk devleti kimliğinin dışarıya aynı zamanda bir yansımasıdır. Edirne'nin sınır vilayeti olması sebebiyle yargı sistemimizin de kusursuz bir şekilde işlemesi gerekmektedir. Bu nedenle Edirne'yi ziyaret etmemizdeki maksadımız buradaki yargı işleyişini yakından görmek ve yerinde inceleme yapmaktır. Bu nedenle bugün burada olmaktan ötürü duymuş olduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Az önce de sayın valim ve kıymetli milletvekilimizle de bir araya geldik. Burada bir müjde olarak verelim. Edirne'de inşallah bölge idare mahkemesi kurulmasına karar verdik. Bu konuda gerekli adımları hem personel genel müdürlüğü hem de hakimler kurulu olarak atacağız. İnşallah Edirne'mize bölge idare mahkemesi yaz kararnamesi ve faaliyeti geçirilecek. Bunu da tekrardan söyleyelim" dedi.



"Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir"

Konuşmasının devamında Bakan Gürlek, "Değerli Edirneli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, malumunuzun olduğu üzere kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz Vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ve kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir. Devlet adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisine ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır. Bunu da belirtmek isterim ki bu tür davaları takip eden cumhuriyet başsavcılarımıza ve savcılarımıza yaptıkları fedakar görevlerden ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



"Suçla mücadelede kararlıyız"

Adalet Bakanlığı olarak güncel konularla ilgili birçok çalışmayı aynı anda başlattıklarını belirten Gürlek, "Bunları başlıklar halinde ifade edersek yasa dışı bahis, sanal kumar, sosyal medya terörleri, uyuşturucu suçları, yolsuzluk, çıkar amaçlı suç örgütleri, suça sürüklenen çocuklar gibi toplumumuzda, milletimizi derinden etkileyen ve rahatsızlık oluşturan her türlü adli suç ve kollarının üzerine kararlılıkla gideceğiz. Bu konuda kanuni düzenlemeler eksikse bunları da yapacağız. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması bu kapsamda en temel önceliklerimiz arasındadır. Geciken adaletin, toplum vicdanında karşılık bulmadığını biliyoruz. Bu doğrultuda süreçleri sadeleştiren, hızlandıran, öngörülebilirliği arttıran düzeni kararlılıkla hayata geçireceğiz. Edirne'mizin adalet hizmetleri anlamında eksiksiz hizmet alması için tüm imkanlarımızla, çalıştığımızdan da emin olmanızı istiyorum. Değerli Edirneli hemşehrilerim, aziz vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi çağırıp uyuşturucudan, yasa dışı bahisten, sanal kumardan, sosyal medya teröründen, ilk cümle, tüm tehditlerden korumak sadece bir asayiş meselesi değil, aynı zamanda aile, gelecek ve açıkça ifade ediyorum ki bir milli güvenlik meselesidir. Bu saydığımız tehdit unsurları, milletimizin temelini oluşturan aile yapısını hedef almakta ve toplumsal bünyemizi içerden çökertmeye çalışmaktadır. Buradan açık ve net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Metropollerdeki torbacılardan, uluslararası uyuşturucu baronlarına, onların istihbarat bağlantılarından finans kaynaklarına, sevkiyat hatlarından, sokak düzeyindeki ağlarına kadar bu karanlık düzenin asla geçit vermeyeceğiz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı adeta esir almayı, bilinçlerini ele geçirmeyi amaçlayan sanal platformların özellikle dünyada kontrolsüz bir salgın hastalık gibi hızla yayılması küresel dünyada bir sorun olduğu gibi ülkemizde de güncel bir problemdir. Ailelerimizin, gençleri ve çocukları yakından takip etmesi, en değerli varlığımız olan bireylerimizi bu tehditlerden korumak için elzem olup bu kapsamda tüm adımların atılması gerekmektedir. Devlet olarak da her konunun yasalaşması konusunda da gerekli adımlar atılmıştır. Bu konuda biliyorsunuz yakın zamanda meclisten bir aile paketi geçti. Bu aile paketimizde sosyal medyayla ilgili bir kısım düzenlemeler yapıldı. Biz de inşallah 12'nci yargı paketimizi sosyal medyayla ilgili bir kısım düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken adalet sistemimizi daha da güçlendirmek, vatandaşın olan güvenliği pekiştirmek, hukukun üstünlüğünü her alanda hakim kılmak için bizim temel sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu yerine getirirken milletimizin değerlerinden, tarihinden ve inancından aldığımız güçle hareket etmekteyiz. Bugün buraya bakanlığımızın ilgili tüm kadroyla birlikte geldik. Yerinde tespitlerimizi yapıyor ihtiyaçları doğrudan sahada değerlendiriyoruz. Çözüm yollarını projelendiriyor. Ve Edirne için adli altyapı ekipleri varsa en kısa sürede inşallah somut adımlar atarak tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın açık ve net talimatları doğrultusunda bakanlığımızın sorumlu olduğu alanlarda 81 vilayetimize tam bir seferberlik anlayışıyla özellikle adalet noktasında atılması gereken tüm adımlar varsa bunları atacağız. Elimizden geldiğince yasal düzenlemeleri de kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Sözlerime son verirken Edirne'de görev yapan tüm yargı mensuplarına, adalet teşkilatımızın bütün personeline, hukukun üstünlüğü için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Temennim odur ki bu kadim serhat şehir geçmişte olduğu gibi bugün de adaletin, nizamın, hakkaniyetin ve devlet vakarının güçlü bir sembolü olmaya devam etsin" diye konuştu.