Barrack, özellikle Suriye’de yaşanan gelişmelerin uluslararası iş birliği ve yeni diplomasi yaklaşımları açısından dikkat çekici bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu, bu yıl “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” temasıyla Belek’teki NEST Kongre Merkezi’nde başladı. Forumun ilk gününde çok sayıda ülke temsilcisi ve diplomat bir araya geldi.

Konuşmasında uluslararası sistemde artan krizlere dikkat çeken Barrack, diplomatların temel görevinin çatışmaları büyümeden diyalog yoluyla yönetmek olduğunu belirtti. Küresel ölçekte yaşanan gerilimlerin ortasında diplomasinin kritik bir rol üstlendiğini dile getiren Barrack, görüşmelerin ve temasların çatışmaları önleyici bir etki oluşturduğunu söyledi.

Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Barrack, ülkenin farklı aktörlerin dahil olduğu karmaşık bir süreçten geçtiğini ve buna rağmen iş birliği zemininin oluşabildiğini kaydetti. Suriye’nin, farklı tarafların etkileşimiyle şekillenen “yeni nesil diplomasi” açısından önemli bir örnek haline geldiğini belirtti.

Orta Doğu toplumlarının ortak değerler ve beklentiler etrafında birleştiğini ifade eden Barrack, bölgedeki insanların temel olarak karşılıklı saygı, anlayış ve toplumsal uyum arayışı içinde olduğunu dile getirdi. Bu sürecin aileden başlayarak daha geniş toplumsal yapılara kadar uzandığını söyledi.

Barrack ayrıca Suriye’nin, uluslararası iş birliği ve diyalog mekanizmalarının test edildiği bir alan haline geldiğini belirterek, diplomatik girişimlerin sonuçlarının yakından izlendiğini ifade etti.

Forumun ilerleyen günlerinde farklı ülkelerden üst düzey katılımcıların bölgesel ve küresel krizlere ilişkin değerlendirmelerini sürdürmesi bekleniyor.