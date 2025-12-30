İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi ve 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Açıklamaya göre, 31 Aralık 2025 Salı günü yılbaşı tedbirleri, 1 Ocak 2026 Çarşamba günü ise Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı kapsamında birçok ilçe ve yol trafiğe kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

31 Aralık 2025’te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Kapanacak Yollar

Beyoğlu (14.00’ten program bitimine kadar)

Taksim ve çevresinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Kapanacak yollar arasında:

İstiklal Caddesi ve bağlantılı tüm sokaklar

Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak–Taksim Meydanı arası)

Asmalı Mescit, Tarlabaşı, Hamalbaşı, Refik Saydam, Meşrutiyet, İlk Belediye Caddeleri

Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı, Sadri Alışık Sokak ve çevresi

Saat 22.00 itibarıyla tek yön uygulaması:

Refik Saydam Caddesi (Taksim istikameti)

Tarlabaşı Bulvarı (Taksim istikameti)

Alternatif güzergâhlar:

Meclis-i Mebusan Caddesi

Mete Caddesi

İnönü Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Tersane Caddesi

Evliya Çelebi Caddesi

Şişli (14.00’ten program bitimine kadar)

Abdi İpekçi Caddesi

Mim Kemal Öke Caddesi

Atiye, Bostan, Altın Sokaklar

Alternatif yollar:

Valikonağı Caddesi

Rumeli Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Beşiktaş (14.00’ten program bitimine kadar)

Palanga Caddesi

Kireçhane, Kırbaç, Alay Emini Sokakları

Alternatif güzergâhlar:

Ahmet Adnan Saygun Caddesi

Yeşilpınar Sokak

Yol Sokak

Kadıköy (14.00’ten program bitimine kadar)

Bahariye Caddesi

General Asım Gündüz Caddesi

Mühürdar, Rıhtım bağlantılı sokaklar

Caddebostan İskele Sokak

Alternatif güzergâhlar:

Söğütlüçeşme Caddesi

Dr. Esat Işık Caddesi

Rıhtım Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

1 Ocak 2026 Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüşü Nedeniyle Kapanacak Yollar

Fatih (03.00’ten program bitimine kadar)

Galata Köprüsü (22.00 itibarıyla kapalı)

Ankara, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri

Divanyolu ve Alemdar Caddeleri

Sahil Kennedy Caddesi’nin bir bölümü

Alternatif yollar:

Atatürk Bulvarı

Unkapanı Köprüsü

Beyoğlu (03.00’ten program bitimine kadar)

Meclis-i Mebusan Caddesi (kısmi)

Bankalar, Tersane, Necatibey Caddeleri

Yüksek Kaldırım, Kemeraltı Sokakları

Alternatif güzergâhlar:

Refik Saydam Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi (Dolmabahçe yönü)

Unkapanı Köprüsü

Tramvay Hatlarında Sefer Düzenlemesi