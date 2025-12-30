İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi ve 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Açıklamaya göre, 31 Aralık 2025 Salı günü yılbaşı tedbirleri, 1 Ocak 2026 Çarşamba günü ise Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı kapsamında birçok ilçe ve yol trafiğe kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.
31 Aralık 2025’te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Kapanacak Yollar
Beyoğlu (14.00’ten program bitimine kadar)
Taksim ve çevresinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Kapanacak yollar arasında:
-
İstiklal Caddesi ve bağlantılı tüm sokaklar
-
Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak–Taksim Meydanı arası)
-
Asmalı Mescit, Tarlabaşı, Hamalbaşı, Refik Saydam, Meşrutiyet, İlk Belediye Caddeleri
-
Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı, Sadri Alışık Sokak ve çevresi
Saat 22.00 itibarıyla tek yön uygulaması:
-
Refik Saydam Caddesi (Taksim istikameti)
-
Tarlabaşı Bulvarı (Taksim istikameti)
Alternatif güzergâhlar:
-
Meclis-i Mebusan Caddesi
-
Mete Caddesi
-
İnönü Caddesi
-
Kemeraltı Caddesi
-
Tersane Caddesi
-
Evliya Çelebi Caddesi
Şişli (14.00’ten program bitimine kadar)
-
Abdi İpekçi Caddesi
-
Mim Kemal Öke Caddesi
-
Atiye, Bostan, Altın Sokaklar
Alternatif yollar:
-
Teşvikiye Caddesi
-
Valikonağı Caddesi
-
Rumeli Caddesi
-
Halaskargazi Caddesi
-
Cumhuriyet Caddesi
Beşiktaş (14.00’ten program bitimine kadar)
-
Palanga Caddesi
-
Kireçhane, Kırbaç, Alay Emini Sokakları
Alternatif güzergâhlar:
-
Ahmet Adnan Saygun Caddesi
-
Yeşilpınar Sokak
-
Yol Sokak
Kadıköy (14.00’ten program bitimine kadar)
-
Bahariye Caddesi
-
General Asım Gündüz Caddesi
-
Mühürdar, Rıhtım bağlantılı sokaklar
-
Caddebostan İskele Sokak
Alternatif güzergâhlar:
-
Söğütlüçeşme Caddesi
-
Dr. Esat Işık Caddesi
-
Rıhtım Caddesi
-
Çetin Emeç Bulvarı
1 Ocak 2026 Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüşü Nedeniyle Kapanacak Yollar
Fatih (03.00’ten program bitimine kadar)
-
Galata Köprüsü (22.00 itibarıyla kapalı)
-
Ankara, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri
-
Divanyolu ve Alemdar Caddeleri
-
Sahil Kennedy Caddesi’nin bir bölümü
Alternatif yollar:
-
Atatürk Bulvarı
-
Unkapanı Köprüsü
Beyoğlu (03.00’ten program bitimine kadar)
-
Meclis-i Mebusan Caddesi (kısmi)
-
Bankalar, Tersane, Necatibey Caddeleri
-
Yüksek Kaldırım, Kemeraltı Sokakları
Alternatif güzergâhlar:
-
Refik Saydam Caddesi
-
Meclis-i Mebusan Caddesi (Dolmabahçe yönü)
-
Unkapanı Köprüsü
Tramvay Hatlarında Sefer Düzenlemesi
-
T1 Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı
-
31 Aralık saat 22.00’den itibaren Kabataş–Sultanahmet arası sefer yok
-
1 Ocak saat 03.00’ten sonra Kabataş–Beyazıt arası durdurulacak
-
-
T5 Eminönü–Alibeyköy Tramvay Hattı
-
1 Ocak saat 03.00’ten itibaren Küçükpazar–Eminönü arası sefer yapılmayacak
