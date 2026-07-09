Davaya ilişkin duruşmada tutuksuz sanıkların bir bölümü ile taraf avukatları hazır bulunurken, Erkan Kork ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Önceki celsede aynı dosyada tutuklu bulunan Hülya Turan, Arzu Tepe ve Hamza Kork da tahliye edilmişti.

"Şirketimiz mevzuata uygun faaliyet gösterdi"

Savunmasında Payfix'in kuruluşundan itibaren tüm faaliyetlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü savunan Erkan Kork, şirketin teknik altyapısına ve insan kaynağına önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Kork, ödeme sistemlerinde güvenliği ön planda tuttuklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından FAST sistemi yetkisi almalarına rağmen riskleri azaltmak amacıyla işlem limitlerini gönüllü olarak sınırlandırdıklarını söyledi.

"Adaletli yargılanmak istiyorum"

IBAN dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında savcılığa çok sayıda başvuruda bulunduklarını dile getiren Kork, yargılamadan kaçmadığını ancak tutuksuz yargılanmayı talep ettiğini belirtti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Kork, beraat edeceğine inandığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme tahliye kararı verdi

Savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada tutuklu bulunan son sanık Erkan Kork'un tahliyesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmazken, yargılamanın ilerleyen duruşmalarda tutuksuz olarak devam edeceği öğrenildi.