Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplam ihracatı 136 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 17,1 milyar dolarlık ihracat hacmiyle toplam ihracatın yüzde 12,6'sını tek başına gerçekleştirdi. Böylece sektör, en fazla ihracat yapan ikinci sektör olma unvanını da sürdürdü.

İhracatta yüzde 8,6'lık artış

Kimya sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 8,6 artırmayı başardı. 2024 yılının ilk yarısında 15,78 milyar dolar, 2025'in aynı döneminde ise 15,75 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, 2026'da bu rakamı 17,1 milyar dolara taşıyarak tarihi bir başarı elde etti.

Yılın ilk çeyreğinde daha dengeli seyreden ihracat performansı, özellikle nisan ayından itibaren hız kazandı. Nisan ayında 3,1 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracat, haziran ayında ise 3,29 milyar dolara yükselerek yılın en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayı dikkat çekti

Haziran ayında elde edilen 3,29 milyar dolarlık ihracat, yalnızca yılın en yüksek aylık performansı olmakla kalmadı; aynı zamanda geçen yılın haziran ayına göre yüzde 26,9, 2024 yılının aynı ayına göre ise yüzde 48,5 oranında artış gösterdi.

Bu güçlü performansın, sektörün yılın ikinci yarısına daha yüksek motivasyon ve ivmeyle başlamasını sağlayacağı değerlendiriliyor.

İKMİB Başkanı Aracı: "Rekor ihracat üretim gücümüzün göstergesi"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, elde edilen sonuçların sektörün üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyetini ortaya koyduğunu belirterek, özellikle nisan ayından itibaren başlayan toparlanmanın haziran ayında zirveye ulaştığını ifade etti.

Göreve geldikleri süreçten bu yana sektörün farklı alt kollarıyla düzenli istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Aracı, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarıyla koordineli çalışarak sektörün sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Kimya Teknoloji Merkezi yeniden yapılandırılıyor

Aracı ayrıca, sektörün Ar-Ge ve teknolojik altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen Kimya Teknoloji Merkezi'nin mevcut yapısının yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Merkezin daha etkin, sürdürülebilir ve sektörün ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek bir yapıya kavuşturulması amacıyla kamu kurumları ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

İkinci yarı için beklentiler yüksek

Küresel ticarette belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde elde edilen rekor ihracatın sektör açısından önemli bir moral kaynağı olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında da mevcut ivmenin korunmasını hedefliyor.

İKMİB yönetimi, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni destek mekanizmalarının da katkısıyla kimya sektörünün Türkiye ihracatındaki payını daha da artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Özellikle ihracata yönelik yabancı yatırımların artırılması ve rekabet gücünü yükseltecek projelerin önümüzdeki dönemin öncelikleri arasında yer alacağı ifade edildi.