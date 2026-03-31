1981’den bu yana gayrimenkul başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren Fırat Life Style, Ankara Samsun Yolu Üzerinde Mamak’ta hayata geçirdiği Natura Banliyö projesiyle konut piyasasında artan maliyetler ve erişim zorluklarına karşı yeni bir model ortaya koydu.

Son dönemde yükselen fiyatlar ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ev sahibi olmak geniş kitleler için ertelenen bir hedefe dönüşürken; projede 1+0 daireler 990 bin TL’den, 1+1 daireler 1 milyon 990 bin TL’den, 2+1 daireler ise 2 milyon 990 bin TL’den konut almak isteyen yatırımcılarla buluşuyor. Uzun vadeli ödeme planı ve hemen tapu satış modeliyle dikkat çeken Natura Banliyö, özellikle konut yatırımı yapmak isteyenlere somut ve ulaşılabilir bir alternatif ortaya koyuyor.

Şehirle Bağını Koparmayan Yeni Yaşam Modeli

Natura Banliyö, yalnızca konut üretimine odaklanan bir proje değil; günlük hayatın farklı ihtiyaçlarını aynı yapı içinde bir araya getiren bütüncül bir yaşam kurgusu ortaya koyuyor. Konut ve ticari alanların yanı sıra okul, hastane, ibadethane ve etap çarşılarıyla desteklenen proje; otel, AVM, market ve eczane gibi unsurlarla birlikte kendi içinde işleyen bir düzen kuruyor. 10 bin 300 bağımsız bölümden oluşan Natura Banliyö, bu ölçeğiyle Ankara’daki dikkat çeken yatırımlar arasında yer alıyor. Etaplar halinde ilerleyen projede satışlar devam ederken, 2027 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Ulaşım tarafında ise proje önemli bir avantaj sağlıyor. Çevre yoluna ve ana bağlantı akslarına yakın konumda yer alan Natura Banliyö’nün önünden banliyö tren hattı geçiyor. Ankara’daki raylı sistemlerin birbirine entegre yapısı sayesinde bu hat üzerinden metroya aktarma yapmak mümkün. Bu bağlantı ağı, şehir içinde hareket etmeyi kolaylaştırırken, kentin farklı noktalarına ulaşımı daha öngörülebilir hale getiriyor. Natura Banliyö’den yola çıkan bir kullanıcı, raylı sistem üzerinden Ankara’nın en uzak noktalarına yaklaşık 40 dakika içinde ulaşabiliyor. Ayrıca proje, Kızılay’a ve Bakanlıklar bölgesine yalnızca 14 dakika, Gazi Üniversitesi’ne 12 dakika, Hacettepe Üniversitesi’ne 30 dakika ve Etlik Şehir Hastanesi’ne 20 dakika mesafede konumlanarak, Ankara’nın en kritik noktalarına hızlı erişim avantajıyla hem yaşam hem de yatırım açısından güçlü bir lokasyon sunuyor.

Konut Alımında Oyunu 120 Aya Varan Vade Değiştiriyor

Natura Banliyö’de sunulan model, yalnızca fiyat avantajıyla değil, ödeme yapısının sağladığı finansal öngörülebilirlikle de öne çıkıyor. Yüzde 50 peşinatın ardından 120 aya varan vade seçeneğiyle oluşturulan sistemde, sabit taksit yapısı sayesinde alıcılar ödeme süreci boyunca değişken faiz ve maliyet risklerinden etkilenmeden planlama yapabiliyor. Projede ayrıca banka kredisi kullanmak isteyenler için kampanya kapsamında yaklaşık düşük faiz oranlarıyla alternatif finansman imkanı da sunuluyor. “Hemen Tapu” avantajı ise alıcıya beklemeden mülkiyet sahibi olma imkanı sağlayarak süreci daha güvenli hale getiriyor.

“Konutta Kriz Fiyatta Değil, Erişimde”

Konut talebi canlılığını korurken, finansmana erişimde yaşanan sıkışma piyasadaki en belirleyici unsur haline geliyor. Konut piyasasında talebin sürdüğüne dikkat çeken Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, bugün konut tarafında konuşulanın aslında fiyat değil erişim olduğunu söyledi. Artan maliyetler ve finansmana ulaşımda yaşanan zorlukların, ev sahibi olmak isteyen geniş bir kesimi beklemeye ittiğini belirten Fırat, Natura Banliyö projesiyle bu tabloyu tersine çevirecek bir modeli hayata geçirdiklerini ifade etti. “Uzun vade, düşük peşinat ve hemen tapu yapısını bir araya getirerek süreci daha ulaşılabilir ve öngörülebilir hale getirdik. Krediye erişimin zorlaştığı bir dönemde alternatif bir finansman modeli sunuyoruz. Mesele sadece konut üretmek değil, insanların gerçekten ulaşabileceği bir sistem kurmak” dedi.



