"Kokarcaya karşı ilaca değil küle güvendim"

Minüz, uzun yıllardır kimyasal ilaçlardan uzak durduğunu ve bunun yerine doğaya dost çözümlerle üretim yaptığını söylüyor. Kahverengi kokarcaya karşı da farklı bir yol izlediğini belirten üretici, “Bahçemde asla kimyasal kullanmam. Kül yöntemi yıllardır denediğim bir yöntem. Maliyet yok, zarar yok. Üstelik bu sezon 54 randıman fındık elde ettim. Herkes ilaçlama yaparken ben kül serperek mücadele ettim ve sonuç mükemmeldi” ifadelerini kullandı.

"Barakadaki tesadüf, tarlada çözüm oldu"

Külün etkisini ilk kez bir barakada gözlemlediğini anlatan Minüz, şöyle konuştu: “Sobanın külünü temizlerken çıkan toz yüzünden dışarı çıktım. Döndüğümde içerideki kokarcaların hareketsiz kaldığını fark ettim. Bu beni düşündürdü. Aynı yöntemi fındık tarlamda denemeye karar verdim. Kış boyu biriktirdiğim külü elekten geçirip bahçeye serptim. Kokarcayı uzaklaştırdı, toprağı da besledi.”

"Hem toprağa hem doğaya faydalı"

Külün sadece zararlılara karşı değil, aynı zamanda doğal bir gübre olarak da fayda sağladığını belirten Saadettin Minüz, “Toprakta asidik dengeyi sağlıyor, fındığın kalitesini artırıyor. Kimyasal kullanmadan da verimli üretim mümkün. Yeter ki toprağı tanıyalım, doğanın sunduğu kaynakları doğru kullanalım” diyerek diğer üreticilere de doğal yöntemlere yönelmeleri çağrısında bulundu.

Minüz’ün bu yöntemi, çevre dostu tarım arayışında olan çiftçilere ilham olacak nitelikte.