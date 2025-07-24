Yapılan hesaplamalara göre, bir kilogram fındığın üreticiye olan maliyeti 222 TL’ye ulaştı. Şensoy, fındık tarımının sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına üreticilere refah payı eklenerek fındığın kilogram fiyatının en az 310 TL olması gerektiğini açıkladı.

"Ordu’da Rekolte 3’te Bire Düştü"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye genelinde fındık rekoltesi 402 bin tona düşerken, Ordu'daki rekolte 64 bin ton olarak açıklandı. Ancak Şensoy’a göre bu rakam bile fazla iyimser. Şensoy, “Yaklaşık 60 bin tonluk rekoltemiz var. 2 milyon 226 bin dönüm fındık arazimiz mevcut. Don nedeniyle dönüm başına verim 27 kilogram seviyesine geriledi. Bu çok düşük bir rakam” dedi.

"Tarım Sürdürülebilirliği İçin 310 TL Zorunlu"

Fındık tarımında gübreleme, ilaçlama, yabancı ot mücadelesi ve hasat gibi kalemlerin her birinin ciddi maliyet oluşturduğunu belirten Şensoy, “Bu yıl her detayıyla maliyet çalışmasını yaptık. Üretici, zarar etmeden ayakta kalmak istiyorsa, 1 Eylül itibariyle fındığını kilogram başına 310 TL’den satabilmeli” diye konuştu.

Şensoy’un bu uyarısı, sadece üreticiler için değil, bölge ekonomisi açısından da kritik bir önem taşıyor. Ordu’nun ekonomisi büyük ölçüde fındığa dayalı ve yaşanan verim düşüklüğü, hem çiftçiyi hem de bölge halkını endişelendiriyor.