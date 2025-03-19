Kokarca, ekim ayından mayıs başına kadar kış uykusuna yatar ve bu süreçte, doğada besin bulamayacağı için herhangi bir zarar vermez. Ancak bu yıl, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bir dönemde kokarcaların erken uyanması söz konusu oldu. Peki, erken uyanmanın kokarca zararı yaratma olasılığı nedir? Vedat Aydoğan, bu konuda merak edilenleri ve erken uyanışın tarım arazilerindeki etkilerini anlattı.

Kahverengi Kokarcanın Erken Uyanışı Zarar Yaratır Mı?

Fatsa İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Vedat Aydoğan, kahverengi kokarcanın erken uyanışı hakkında açıklamalarda bulundu. Tarımda önemli zararlara yol açabilen kokarcanın, ekim ayından mayıs başına kadar kış uykusuna yattığını belirten Aydoğan, “Kokarca yaşam döngüsüne göre, sıcaklık ve gün uzunluğu istediği seviyeye geldiğinde, kışlaklarından çıkarak tarım arazilerine yönelir. Bu süreç, tüm dünyada kokarca zararına uğrayan ülkelerde benzer şekilde gerçekleşmektedir. Ancak bu yıl, sıcaklıkların geçici de olsa 14-15°C’nin üzerine çıkması, kokarcanın erken uyanmasına neden oldu” dedi.

Erken Uyanışın Avantajları

Aydoğan, kokarcanın erken uyanışının zarardan çok bazı avantajlar sunduğunu ifade etti. Kokarcaların kışlakta beslenmediğini belirten Aydoğan, “Sonbaharda kışa girmeden önce depoladıkları enerjiyle kışı geçirirler. Erken uyanan kokarcalar, mevsim itibariyle doğada besin bulamadıklarından daha fazla enerji harcayacak ve depoladıkları enerjiyi tüketeceklerdir. Bu durum, kokarcaların zayıflamasına ve daha hızlı ölmelerine neden olabilir” diye belirtti.

Soğuklardan Daha Fazla Etkilenebilirler

Erken uyanan kokarcaların soğuklara karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çeken Aydoğan, “Kokarcaların uyku halindeyken soğuklara dayanımı daha fazladır. Erken uyanan kokarcalar, Mart ayında yaşanması beklenen soğuk günlerden daha fazla etkilenebilir. Bu da kokarcaların zarar görmesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Tarım Arazilerinde Mücadele Zamanı

Erken uyanan kokarcaların, özellikle fındık gibi ana ürünlerin henüz zarar görmeyecek bir dönemde tarım arazilerinde görünmeye başladığını kaydeden Aydoğan, “Fındık şu anda kokarca zararına uğramaz, ancak erken uyanışlar, tarımda önlem almak için bir fırsat sunuyor. Görülen kokarcaların toplanarak, ilaçlanarak imha edilmesi gerekiyor. Nisan ayı ortalarına kadar bu tür bireysel mücadele çalışmalarına devam edilmelidir” şeklinde uyardı.

Sonuç Olarak

Aydoğan, kokarcanın erken uyanışının doğrudan zarara yol açmamakla birlikte, bu dönemin doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Tarım arazilerindeki çiftçilerin erken müdahale ile kokarca popülasyonunu kontrol altına alabileceğini ve olası zararların önüne geçebileceğini sözlerine ekledi.