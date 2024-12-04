Aylık İhracat Verileri

Bu yıl Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan fındık ihracatında aylık dağılım şu şekilde oldu:

Ocak: 2.294 ton

2.294 ton Şubat: 541 ton

541 ton Mart: 1.151 ton

1.151 ton Nisan: 884 ton

884 ton Mayıs: 741 ton

741 ton Haziran: 429 ton

429 ton Temmuz: 1.007 ton

1.007 ton Ağustos: 534 ton

534 ton Eylül: 1.948 ton

1.948 ton Ekim: 4.552 ton

4.552 ton Kasım: 3.644 ton

En yüksek ihracat rakamları Ekim ve Kasım aylarında kaydedildi.

Geçen Yılın Rakamları Geride Kaldı

2022 yılında Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine 9 bin 730 ton iç fındık ihraç edilmişti. Bu yılın ilk 10 ayında ulaşılan 17 bin 725 tonluk ihracat, geçen yılın toplam performansını ikiye katlamak üzere. Bu artış, hem üretim miktarındaki artışa hem de AB ülkelerinin Türk fındığına olan yoğun talebine işaret ediyor.

Türkiye’nin Fındıkta Dünya Liderliği

Türkiye, dünya fındık üretiminin ve ihracatının yaklaşık %70’ini karşılıyor. Fındık, ülkenin önemli ihracat kalemlerinden biri olarak binlerce üreticinin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çikolata ve tatlı sanayisi, Türk fındığına olan talebi artırıyor.

Ekonomiye Katkı

Düzce’nin yükselen ihracat rakamları, bölgenin ekonomisine ciddi katkı sağlarken, Türk fındığının küresel pazardaki rekabet gücünü de pekiştiriyor. 2023 yılı için belirlenen ihracat hedeflerinin aşılacağı öngörülüyor.

Bu başarılı ihracat performansı, hem üreticiler hem de yerel ekonomi için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.