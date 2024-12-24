Kış Bakımının Önemi

Fındık üreticileri, kış aylarında bahçelerde yoğun bir şekilde çalışarak kuruyan dalları kesiyor, fındık ocaklarının çevresindeki yabani otları temizliyor ve genel düzenlemeler yapıyor. Bu çalışmaların, fındık verimini artırmanın yanı sıra bahçelerin uzun vadeli sağlıklı üretimine katkı sağladığı belirtiliyor.

Bahçe sahibi Özkan Huysuz, 12 kişilik bir ekiple yaptıkları bakımın verimliliği artırdığını vurguladı. Huysuz, “Bu çalışmaları yapmazsak bahçelerde verim düşüyor. Sabah erkenden başlıyoruz, akşam saatlerine kadar devam ediyoruz. Günlük yevmiye 1.300 TL. Şimdi budama yapıyoruz, ardından gübre ve ilaçlama işlemlerine geçeceğiz,” dedi.

Kadın İşçilerin Emeği Göz Dolduruyor

Kış bakımı çalışmalarında kadın işçilerin emeği büyük. Özellikle eşleriyle birlikte çalışan kadınlar, sabah erken saatlerde bahçelerde işe koyuluyor. İş sırasında kadınlar, bahçede yaktıkları ateşin başında yemek pişirerek ekibin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Fatma Döndü Karahasan, eşinin vefatından sonra tek başına fındık bahçelerinde çalıştığını belirtti. Karahasan, “Fındık tarımı gerçekten çok zor. Hasat bitince iş bitti sanılıyor, ama asıl zorlu süreç sonrasında başlıyor. Kış bakımları yapılmazsa bahçeler orman gibi oluyor, mahsul azalıyor,” dedi.

"Verimlilik İçin Kış Çalışmaları Şart"

Deneyimli işçilerden Hakkı Topçu, yıllardır bu tür çalışmaları yaptıklarını ve bahçelerin düzenli bakımla verimli kaldığını ifade etti. Topçu, “Bakım yapılmadığında fındık ocakları karışıyor, mahsul zayıf oluyor. Bu dönemdeki çalışmaları bir nevi ön hazırlık olarak görüyoruz. Kış bakımını tamamladıktan sonra gübreleme, ilaçlama ve tırpan işlemleriyle devam edeceğiz,” diye konuştu.

Bölgenin Ekonomisi İçin Stratejik Öneme Sahip

Karadeniz Bölgesi için büyük ekonomik öneme sahip olan fındık, yurt içi ve yurt dışı pazarlara sağladığı katkıyla stratejik bir ürün. Bu nedenle, yapılan her bir bakım ve geliştirme çalışması hem üreticilerin hem de ülke ekonomisinin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Yılın bu dönemi, fındık bahçelerindeki hareketlilikle bölgeye ayrı bir canlılık katıyor. Çalışanların dayanışması ve emekleri, fındık tarımının sürdürülebilirliği için umut vadediyor.