Deepdale Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Hull City’ye galibiyeti getiren goller 33. dakikada Liam Millar, 45. dakikada Akin Famewo ve 49. dakikada Oliver McBurnie’den geldi. Konuk ekip, maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutarak net bir skor elde etti.

Bu sonuçla puanını 47’ye yükselten Hull City, ligde dördüncü sıraya tırmandı. Sarı-siyahlılar, ikinci sırada bulunan Ipswich Town ile arasındaki puan farkını da 3’e indirerek zirve yarışında önemli bir avantaj yakaladı. Preston ise 43 puanda kaldı.

Championship’te bir sonraki hafta Preston, Middlesbrough deplasmanına çıkacak. Hull City ise kendi sahasında Swansea City’yi konuk edecek.