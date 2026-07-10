Depremzedeler ayrıca projedeki yapı kalitesiyle ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

Deprem konutlarıyla ilgili yeni tartışma

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyaları kapsamında, Ahbap Derneği de depremzedeler için konut yapımı amacıyla bağış kampanyası düzenlemişti. Aradan geçen yaklaşık üç yılın ardından Malatya'da bazı depremzedeler, projeye ilişkin sürecin beklentilerini karşılamadığını savunarak kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi.

Depremzedeler, özellikle Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde yapımı planlanan konutlarla ilgili çalışmaların tamamlanmadığını ve bazı yapıların uzun süredir atıl durumda bulunduğunu iddia etti.

"Bağışların nasıl kullanıldığı açıklansın"

Depremzede İrfan Yılmaz, yardım kampanyası kapsamında toplanan bağışların harcama kalemlerinin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Bu yardımlar milletin emanetidir. Toplanan bağışların nerelere harcandığının belgeleriyle açıklanmasını bekliyoruz. Depremzedeler olarak sürecin şeffaf şekilde ortaya konulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konutların yapım kalitesine ilişkin iddialar

Bazı depremzedeler, tamamlanmayan konutlarda çatı, sıhhi tesisat ve zemin kaplamalarıyla ilgili çeşitli eksiklikler bulunduğunu öne sürdü.

İrfan Yılmaz, bazı yapılarda çatı akıntıları, rutubet, küflenme ve tesisat sorunları yaşandığını iddia ederek, kullanılan malzemelerin beklentileri karşılamadığını söyledi.

Benzer şekilde depremzede Nihat Toramanoğlu da yerleşim planlamasının bölgenin yaşam kültürüne uygun olmadığını savunurken, çatı, zemin kaplamaları ve diğer yapı unsurlarında sorunlar bulunduğunu ileri sürdü.

Bağış miktarıyla ilgili tartışmalar

Deprem sonrası yürütülen kampanyalarda Ahbap Derneği'nin milyonlarca dolarlık bağış topladığı yönündeki iddialar sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Depremzedeler, kampanya kapsamında toplanan bağışların hangi projelerde ve hangi maliyetlerle kullanıldığına ilişkin ayrıntılı mali raporların kamuoyuna açıklanmasını talep ediyor.

Haluk Levent hakkındaki dava da gündeme geldi

Haberde görüşlerine yer verilen depremzedeler, Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek nedeniyle verilen adli para cezası kararının ardından konut projeleriyle ilgili soru işaretlerinin arttığını dile getirdi.

Depremzedeler, dernek tarafından yürütülen konut projelerinin mevcut durumu ve bağışların kullanımına ilişkin kapsamlı bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Devletin deprem bölgesindeki çalışmaları

Öte yandan deprem sonrasında TOKİ, Emlak Konut, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yüz binlerce konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği açıklandı. Resmi verilere göre bugüne kadar 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanarak teslim edildi.