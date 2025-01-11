Mehmet Bucak’ın vefat haberini duyan sevenleri, büyük bir üzüntü yaşadı. Bucak’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Bucak’ın ailesi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" diyerek acılarını paylaştı.

Bucak, "1 milyon Mehmet" olarak tanınmaya başlamadan önce halk arasında dalga konusu olmuş, ancak hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı YouTube hesabıyla fenomen haline gelmişti. Bucak’ın sosyal medya üzerindeki popülerliği, kendisine binlerce takipçi kazandırarak, Mersin'de ve Türkiye’nin dört bir yanındaki insanlar tarafından sevilen bir figür haline gelmesini sağlamıştı.

Mehmet Bucak’ın vefatı, hem ailesini hem de sosyal medya takipçilerini derinden üzdü. Hayatını kaybeden Bucak’ın hatırası, sosyal medyada paylaşılan anıların ve mesajların ardından yaşamaya devam edecek.