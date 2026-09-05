Fenerbahçe'de Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku ilk kez Süper Lig'de derbi heyecanı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşırken, yeni transferleri de ilk kez derbi oynadı. Kariyerlerinde birçok derbi maçına çıkan Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, Süper Lig'de de bu deneyimi yaşadı. Ake ile Greenwood, derbiye 11'de başlarken, Lukaku 68. dakikada dahil oldu.

Vedat Muriqi 6 yıl sonra

Kosovalı forvet Vedat Muriqi, 6 yıl sonra Süper Lig'de derbi maçına çıktı. Sarı-lacivertli formayla 2019-2020 sezonunda hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a rakip olan Vedat, son derbisine 19 Temmuz 2020'de yine Beşiktaş'a karşı çıkmıştı.