Fenerbahçe, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla kaybetti ve ligde 4 haftada 2. mağlubiyetini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 38'de kalesinde gole engel olamadı. İlk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlanan derbide konuk ekip 73. dakikada ikinci golü buldu. Fenerbahçe kalan dakikalarda girdiği pozisyonlardan yararlanamazken sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler ligin ilk haftasında Gençlerbirliği'ne mağlup olurken, Konyaspor ve Samsunspor maçlarında galibiyet elde etti. Kanarya, 4. hafta sonunda 6 puanda kaldı.