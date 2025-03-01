Galatasaray 61.6 milyon Euro ile ikinci, Trabzonspor 33 milyon Euro ile üçüncü, Beşiktaş ise 27.2 milyon Euro ile dördüncü sırada yer aldı. Anadolu kulüpleri arasında en fazla transfer harcaması yapan takım ise 3.8 milyon Euro ile Gaziantep FK oldu.

En Pahalı Transfer En-Nesyri

Fenerbahçe, toplamda 15 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bunlardan 10'u bonservisli, 4'ü kiralık ve 1'i bedelsiz olarak transfer edildi. Sezonun en pahalı transferi ise bonservisine 19.5 milyon Euro ödenen Youssef En-Nesyri oldu. Sarı-lacivertli kulübün diğer en pahalı transferleri Diego Carlos (11.47 milyon Euro) ve Çağlar Söyüncü (8.5 milyon Euro) olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray 14 Transfer Gerçekleştirdi

Galatasaray, 2024-25 sezonu için toplam 14 oyuncu transfer etti. Bu oyuncuların 9'u bonservisli, 3'ü kiralık, 2'si ise bedelsiz olarak kadroya dahil edildi. Sarı-kırmızılılar toplamda 61.15 milyon Euro harcadı. Takımın en pahalı transferi 18 milyon Euro ile Gabriel Sara oldu. Elias Jelert için 9 milyon Euro ödenirken, Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech bedelsiz olarak transfer edildi.

Trabzonspor 17 Transfer Yaptı

Trabzonspor, kadrosuna 17 yeni futbolcu kattı. Bunlardan 12'si bonservisli, 1'i kiralık, 4'ü ise bedelsiz transfer edildi. Ukrayna temsilcisi Shakthar Donetsk'ten transfer edilen Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan, 6'şar milyon Euro ile bordo-mavili ekibin en pahalı transferleri oldu. Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, John Lundstram ve Borna Barisic ise bedelsiz olarak takıma katıldı.

Beşiktaş Tarihinin En Pahalı Transferini Yaptı

Beşiktaş, toplamda 11 futbolcu transfer etti. Bunlardan 7'si bonservisli, 3'ü kiralık, 1'i ise bedelsiz olarak kadroya katıldı. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Al-Musrati'nin bonservisi 11 milyon Euro'ya alındı ve Beşiktaş tarihinin en pahalı oyuncusu oldu. Kış transfer döneminde Kenny Arroyo 5.67 milyon Euro karşılığında transfer edilirken, Rafa Silva bedelsiz olarak takıma katıldı.

2024-2025 sezonu transfer döneminde Süper Lig kulüplerinin harcamaları, rekabetin ne denli arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.