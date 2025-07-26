Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamaya göre, Chobani ile imzalanan sponsorluk anlaşması, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde uzun vadeli planlandı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe, stadyum isim hakkı için yıllık 10 milyon Euro, Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu içinse sezon başına 4 milyon Euro gelir elde edecek.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 yıl geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.”

Anlaşmanın Maddi Detayları:

Stadyum İsim Sponsorluğu :

Yıllık 10.000.000 Euro

(Toplam 5 yıl için minimum 50 milyon Euro)

Avrupa Forma Göğüs Sponsorluğu:

İlk sezon için 4.000.000 Euro

Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ne katılımına bağlı olarak sonraki sezonlarda artış gösterecek.

Bu anlaşmayla birlikte, kulüp tarihinin en yüksek gelirli sponsorluklarından birine imza atılmış oldu. Fenerbahçe taraftarları arasında anlaşma olumlu ve olumsuz tepkilere yol açsa da, kulübün finansal açıdan önemli bir kaynak elde ettiği görüşü ağır basıyor.

Sponsorluk anlaşması kapsamında stadyumun yeni isminin ne olacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.