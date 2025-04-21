Fenerbahçe hisseleri, saat 11.00 itibarıyla yüzde 7,78'lik gerilemeyle 42,70 liraya kadar düştü. Dünkü beraberlik sonrası sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5’e yükselmişti.

Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray ise geçtiğimiz hafta Sipay Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etmişti. Bu başarı, sarı-kırmızılı ekibin hisselerine de pozitif yansıdı. Galatasaray hisseleri saat 11.00 itibarıyla yüzde 6,42 prim yaparak 1,99 liradan işlem görüyor.

Öte yandan, Trabzonspor hisseleri yüzde 1,11 artışla 0,91 liradan işlem görürken, Beşiktaş hisselerinde yüzde 1,46'lık bir kayıp yaşandı ve hisse fiyatı 2,02 liraya geriledi.

Futbol sahasındaki gelişmelerin borsa üzerindeki etkisi, yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.