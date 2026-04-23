Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.

RAMS Park'ta oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:



24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1



04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0



21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



27.09.2020

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



28.09.2019

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



02.11.2018

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2



22.10.2017

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



23.04.2017

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1



13.04.2016

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0