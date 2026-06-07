Ancak hazırlanan liste, Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çekti. Avrupa'da turnuvanın en sempatik ekiplerinden biri olarak görülen ve gizli favori olarak adlandırılan A Milli Futbol Takımımızın listedeki yeri şaşkınlık yarattı.

Zirvede Luis de la Fuente'nin İspanya'sı Var

The Athletic tarafından hazırlanan listenin 1 numarasında, son dönemde yakaladığı müthiş çıkış ve oynadığı göze hoş gelen futbolla dikkat çeken İspanya yer aldı. Luis de la Fuente yönetimindeki Boğalar, turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı olarak ilan edildi. İspanya'yı hemen ardından son finalist Fransa takip etti.

"Bizim Çocuklar" 24. Sırada: Tepkiler Çığ Gibi!

Zorlu play-off aşamasını geçerek Dünya Kupası biletini cebine koyan ve turnuvada büyük sürprizler yapması beklenen A Milli Takımımız ise listede 24. sırada yer bulabildi.

Kadro kalitesi ve potansiyeliyle çok daha üst sıralarda yer alması gerektiği savunulan Ay-Yıldızlıların; Senegal, Avusturya, Kanada ve Çekya gibi ülkelerin gerisinde kalması sosyal medyada futbolseverleri adeta ayağa kaldırdı. Birçok taraftar, turnuva atmosferinde Türkiye'nin bu tahminlerin çok ötesine geçeceğini belirterek listeye tepki gösterdi.

İşte The Athletic'e Göre Dünya Kupası'nın Güç Sıralaması: