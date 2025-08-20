Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Avusturya ekibi Salzburg’tan 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Malili milli oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg kulübü ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Dorgeles Nene’ye ’Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dorgeles Nene: "Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Dorgeles Nene, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Nene, "Benim için onunla çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım" şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Dorgeles Nene, "Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan attıkları mesajları görünce çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Onlar için her şeyimi vereceğim ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Avrupa da hem de Süper Lig de onları en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Dorgeles Nene’nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1’e 1’i, çok yönlülüğü ve gol atma iç güdüsüyle bize çok şey katacak" açıklamasında bulundu.