Fenerbahçe 4-1 Sivasspor

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Tadic’in pasında topla buluşan Fred’in ceza sahası içi sol çaprazdan verdiği pasta Dzeko topa ayak koydu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı oyun alanına geri çeldi.

17. dakikada Tadic’in sol taraftan açtığı ortada Szymanski’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

22. dakikada savunma arkasına atılan pasta Osayi Samuel, N’Jie’den önce müdahale etti ve top Burak Kapacak’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, sol kale direğinin dibinden auta gitti.

42. dakikada İrfan Can Kahveci, N’Jie’yi çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 2-0

50. dakikada Saiz’in savunma arkasına uzun yolladığı pasta topla buluşan Manaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

68. dakikada Edin Dzeko’nun sol taraftan içeri gönderdiği top, savunmada Alaaddin Okumuş’un müdahalesi sonrası üst ağlara da çarparak filelerle buluştu. 3-1

75. dakikada Tadic’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden vuruşunu yapan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1



Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Mehmet Kısal

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 83), Samet Akaydin, Oosterwolde Ferdi Kadıoğlu, Crespo (İsmail Yüksek dk. 65), Fred (Joshua King dk. 74), İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic (Emre Mor dk. 84), Dzeko

Yedekler: İrfancan Eğribayat, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Batshuayi, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi (Ziya Erdal dk. 79), Yunus Emre Konak (Hakan Arslan dk. 74), N’Jie (Kvet dk. 74), Charisis, Saiz (Abdülkadir Parmak dk. 74), Burak Kapacak, Manaj

Yedekler: Muammer Yıldırım, Appindangoye, Keita, Ahmed Musa, Poungouras, Murat Paluli

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Sebastian Szymanski (dk. 17) İrfan Can Kahveci (dk. 42), Alaaddin Okumuş (dk. 68 k.k), Edin Dzeko (dk. 75) (Fenerbahçe), Rey Manaj (dk. 50) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Samet Akaydin (Fenerbahçe), Charilaos Charisis (Sivasspor)