Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ABD ekonomisindeki güçlü büyüme performansı ve devam eden enflasyonist baskılar ışığında faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldı. Son kararla birlikte Fed, faiz oranlarını üst üste beşinci toplantıda da sabit tutmuş oldu.

Kararda "25 Baz Puan" Çatlağı: 3 Üyeden Muhalefet

Alınan karar, Komite bünyesinde oy birliğiyle değil, 3'e karşı 9 oy çokluğuyla kabul edildi. Çoğunluk sabit tutma yönünde oy kullanırken, üç üyenin şahin tutumu dikkat çekti:

Beth Hammack (Cleveland Fed Başkanı)

Neel Kashkari (Minneapolis Fed Başkanı)

Lorie Logan (Dallas Fed Başkanı)

Söz konusu üç üye, enflasyon risklerine dikkat çekerek politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde karşı oy kullandı.

Makroekonomik Görünüm ve Enflasyon Vurgusu

Karar metninde, küresel ve yerel ekonomik faktörlere dair şu değerlendirmelere yer verildi:

Ekonomik Büyüme ve Sermaye: Orta Doğu'daki bölgesel çatışmaların yarattığı yüksek belirsizlik ortamına karşın, ABD ekonomisinin sağlam bir hızla büyüdüğü; verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrini koruduğu belirtildi.

İstihdam Piyasası: İstihdam artışının iş gücü büyümesiyle dengeli gittiği, işsizlik oranının ise belirgin bir değişim göstermediği ifade edildi.

Enflasyon Riski: Enerji başta olmak üzere belirli sektörlerde yaşanan arz şoklarının enflasyonu yukarı yönlü baskıladığı ve enflasyonun hâlen yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyrettiği vurgulandı. Komite, fiyat istikrarını yeniden sağlama kararlılığını yineledi.

Bilanço ve Rezerv: Bankacılık sisteminde finansal istikrarı korumak adına yeterli düzeyde rezerv bulundurma politikasına devam edileceği aktarıldı.

Kevin Warsh Döneminde İkinci Pas

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında faizleri sabit tuttuktan sonra son çeyrekte (Eylül, Ekim ve Aralık) toplam 75 baz puanlık indirime giden Fed, bu yılın ilk dört toplantısında pas geçme stratejisi izlemişti.

Görevi devralan yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetiminde gerçekleştirilen bu ikinci toplantıda da faiz oranına dokunulmayarak temkinli duruş sürdürüldü.