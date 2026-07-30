Revizyonlar ve Geçmiş Verilerle Karşılaştırma

Eurostat, geçmiş aylara dönük verilerde de güncellemeye gitti:

Euro Bölgesi: Daha önce yüzde 6,2 olarak açıklanan Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 6,3 'e revize edildi. Böylece işsizlik oranı Mayıs ve Haziran aylarında değişim göstermeyerek aynı seviyede kaldı.

Avrupa Birliği (AB): Mayıs ayı için yüzde 5,9 olarak bildirilen işsizlik oranı ise yüzde 6,0 seviyesine çekildi.

Yıllık bazda bakıldığında; 2025 yılının Haziran ayında da işsizlik oranı Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB genelinde ise yüzde 6,0 olarak ölçülmüştü. Bu durum, istihdam piyasasının son bir yıllık periyotta yatay ve kararlı bir seyir izlediğini gösteriyor.

Toplam İşsiz Sayısı ve Ülke Bazlı Tablo

Haziran ayı itibarıyla AB genelindeki toplam işsiz sayısı 13 milyon 317 bin olarak hesaplanırken, bu nüfusun 11 milyon 130 bini Euro Bölgesi ülkelerinde yer aldı.

Üye ülkeler arasında işsizlik oranının en yüksek seyrettiği öne çıkan ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

Ülke İşsizlik Oranı (%) Finlandiya %10,5 İspanya %10,1 İsveç %8,7 Fransa %8,2 Yunanistan %8,0

Genç İşsizliğinde Son Durum

25 yaş altı genç nüfustaki işsizlik rakamları da raporda dikkat çeken bir diğer başlık oldu: