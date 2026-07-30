Finansal hizmetler sektöründe kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde, ödeme sistemleri devi Visa radikal bir adım attı. Son faaliyet raporunda 34 bin 100 çalışanı olduğu belirtilen şirket, küresel kadrosunda %7 oranında bir tenkisata gideceğini duyurdu. Rakibi Mastercard'ın yıl başında attığı benzer adımı takip eden bu karar, finans ve teknoloji sektöründeki dönüşümün boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Yapay Zeka Dönüşümü Hızlandırıyor"

Çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme mektubunda kararın arka planını paylaşan Visa CEO’su Ryan McInerney, verimliliğe odaklanırken yüksek potansiyelli fırsatlara yeniden yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Sektördeki hızlı değişimin önüne geçmek için çalışma modellerini sürekli güncellemeleri gerektiğine dikkat çeken McInerney, “Yapay zeka bu dönüşümü hızlandırmada kilit bir rol oynuyor. Son yıllarda aldığımız stratejik kararlar sayesinde, ticaretteki bu yeni döneme ivme kazanmış güçlü bir iş modeliyle giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörde Küçülme Rüzgarı: Yapay zeka yatırımlarının iş gücü yapısını değiştirdiğine dair endişeler artarken, rakip firmalar da benzer adımlar atıyor. Yılın başlarında Mastercard iş gücünü %4 azaltacağını açıklarken, bir diğer fintek devi Block ise Şubat ayında kadrosunun yaklaşık yarısına denk gelen 4 bin çalışanının işine son vermişti.

Finansal Performans ve Ağırlık Güçlü Seyrediyor

Alınan işten çıkarma kararlarına ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Visa’nın finansal tablosu sağlamlığını koruyor. 200'den fazla ülke ve bölgede milyarlarca kullanıcının günlük işlemlerini yöneten dev şirket, son iki yıllık periyotta analist beklentilerini istikrarlı bir şekilde aşmayı başardı.

Tüketici harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesiyle birlikte, salı günü borsa kapanışının ardından çeyrek bilançosunu açıklaması beklenen Visa'nın olası bir küresel ekonomik durgunluğa karşı en dirençli aktörlerden biri olduğu değerlendiriliyor.