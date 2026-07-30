Kuruluş; CVK Maden, Karsu Tekstil ve Katılımevim’in sermaye artırımı başvurularına onay verdi. Onaylanan başvuruların 2'si bedelli, 1'i ise bedelsiz sermaye artırımı olarak gerçekleşecek.

CVK Maden’den %170 Bedelli Sermaye Artırımı

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), mevcut sermayesinde dev bir artışa gidiyor.

Mevcut Sermaye: 1 milyar 400 milyon TL

Sermaye Artışı: 2 milyar 380 milyon TL (Bedelli)

Yeni Sermaye: 3 milyar 780 milyon TL

Artış Oranı: %170

Mahsup Detayı: Bedelli sermaye artırımının 1 milyar 661 milyon 902 bin 996 TL’lik kısmı, şirketin hâkim ortağı Hüseyin Çevik’in daha önce şirkete sağladığı nakit borç ve sermaye avansı tutarlarına mahsuben karşılanacak.

Karsu Tekstil Sermayesini 4’e Katlıyor

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK), %300 oranındaki bedelli sermaye artırımı için SPK'dan yeşil ışık aldı.

Mevcut Sermaye: 35.100.498,42 TL

Sermaye Artışı: 105.301.495,26 TL (Bedelli)

Yeni Sermaye: 140.401.993,68 TL

Artış Oranı: %300

Katılımevim’den Kâr Payından %238 Bedelsiz

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), sermayesini devasa bir bedelsiz artırımla 7 milyar TL seviyesine çıkarıyor.

Mevcut Sermaye: 2 milyar 70 milyon TL

Sermaye Artışı: 4 milyar 930 milyon TL (Bedelsiz)

Yeni Sermaye: 7 milyar TL

Artış Oranı: ~%238,16

Sermaye artırımının tamamının şirketin kâr payından karşılanacağı bildirildi.