TCMB'nin haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar söz konusu haftada 38,9 milyon dolar tutarında hisse senedi, 805,5 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın aldı.

Önceki hafta ise yabancı yatırımcılar 37,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 196,6 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirmişti. Son veriler, özellikle tahvil piyasasına yönelik ilginin belirgin şekilde hız kazandığını ortaya koydu.

Hisse ve tahvil stokunda yükseliş

Yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğünde de artış yaşandı. Buna göre;

Yabancıların hisse senedi stoku 41,1 milyar dolardan 41,4 milyar dolara yükseldi.

yükseldi. Devlet iç borçlanma senedi stoku ise 16,96 milyar dolardan 17,68 milyar dolara çıktı.

Bu tablo, son dönemde uygulanan para politikaları ve finansal piyasalardaki istikrar beklentilerinin yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarına olan ilgisini desteklemeye devam ettiğini gösteriyor.

Tahvil tarafındaki güçlü giriş dikkat çekti

Uzmanlar, hisse tarafındaki alımların istikrarlı şekilde sürmesinin Borsa İstanbul açısından olumlu bir sinyal olduğunu belirtirken, özellikle 805,5 milyon dolarlık DİBS alımının son haftaların en güçlü yabancı tahvil girişlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Yabancı sermayenin hem hisse hem de tahvil piyasasına yönelmesi, Türk lirası varlıklara olan güvenin güçlendiğine işaret ederken, önümüzdeki dönemde küresel faiz görünümü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası adımları yabancı yatırımcıların pozisyonlarında belirleyici olmaya devam edecek.