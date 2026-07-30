Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hakkında çıkan söylentilere değinen Tugay, İzmir'e ve ilkelerine bağlı kalacağını vurguladı.

"İzmir Bizim Şerefimizdir"

Belediye çalışanlarına hitap ettiği konuşmasında görevinin sorumluluğuna ve kente olan bağlılığına dikkat çeken Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu işleri kendi yuvamızın işi gibi görüyoruz. İzmir için hiçbir gizli ajanda taşımadan çalışıyoruz. Bu şehre sahip çıkmak adeta namusumuz, 4,5 milyon İzmirlinin şerefidir. Elimizdeki tüm imkânlarla en iyisini yapmaya kararlıyız ancak bunu ancak hep birlikte başarabiliriz."

"Siyasi Kimlik Değil, Dayanışma Önemli"

Konuşmasında kamu hizmetinin kutsallığına işaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

İhanet vurgusu: "Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde yer alan ya da buna yeltenen herkesle de sonuna kadar mücadele ederim."

Çalışanlara çağrı: "Benim için önemli olan alkışlar değil, sizin gönlünüzdeki güven ve rızadır. Kim kendini hangi siyasi tarafta tanımlarsa tanımlasın, benim odaklandığım tek şey sizlerin dostluğu, inancı ve dayanışmasıdır."

Hata payı yok: "Millet bizi bu göreve getirdi; kimsenin en küçük bir yanlış yapmasına izin vermeyeceğim. Bu belediye her geçen gün daha iyiye gidecek ve kimsenin kurumu kötüye götürmesine müsaade etmeyeceğiz." Temmuz Ayı Açlık Sınırı 37 Bin Liraya Dayandı! İçeriği Görüntüle

Süreçte Ne Yaşanmıştı?

18 Haziran tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Cemil Tugay, ayrılış gerekçesinin ideolojik olmadığını, parti içi yönetim anlayışına yönelttiği itirazlardan kaynaklandığını belirtmişti.

Geçtiğimiz hafta Bakan Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından iktidar partisine transfer olacağı iddiaları gündeme gelse de Tugay, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını kamuoyuna duyurmuştu.