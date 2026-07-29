Yapı Kredi Portföy Azimut Grubu'na Devredildi: Anlaşmanın Büyüklüğü 16,4 Milyar TL'ye Ulaştı

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin yüzde 12,65, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ise yüzde 87,32 oranındaki payları satış kapsamına alındı. Böylece Yapı Kredi Portföy'ün tamamının mülkiyetinin AZ Holdings'e devredilmesi süreci başlatıldı.

Satış Bedeli Performansa Bağlı Olarak Şekillenecek

İşlemin toplam değerinin azami 16,4 milyar TL seviyesine ulaşabileceği belirtildi. Satış bedeli;

Kapanışta ödenecek 13 milyar 977 milyon TL'ye kadar peşin ödeme,

2026 yılı performansına bağlı olarak 2027'de tahsil edilmesi planlanan 2 milyar 415 milyon TL'ye kadar ertelenmiş ödeme,

Nakit ve nakit benzeri varlıklara ilişkin düzeltmeler,

Önümüzdeki beş yıllık dönemde şirket performansına göre hesaplanacak ek performans ödemelerinden oluşacak.

Nihai satış tutarı, kapanış tarihindeki mali veriler ve performans kriterlerine göre netleşecek.

15 Yıllık Dağıtım İş Birliği

Satış işlemiyle birlikte Yapı Kredi ile yeni yatırım şirketi arasında uzun vadeli bir ticari ortaklık da kuruluyor. Taraflar, Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası aracılığıyla müşterilere sunulmasını öngören dağıtım modeli üzerinde anlaşmaya vardı.

İmzalanan protokol kapsamında belirli istisnalar dışında münhasır dağıtım hakkı ve Türkiye'de rekabet etmeme hükümleri de yer alıyor.

Stratejik Dönüşüm Mesajı

Söz konusu işlem, Yapı Kredi'nin varlık yönetimi alanındaki yapısını yeniden şekillendirirken, dünyanın önde gelen bağımsız varlık yönetim gruplarından Azimut'un Türkiye pazarındaki konumunu da güçlendirmesi açısından önem taşıyor. Satışın tamamlanması için gerekli yasal onay süreçlerinin ardından devir işleminin sonuçlandırılması bekleniyor.