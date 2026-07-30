Tartışmanın Odağında "Cast Ajansı" İddiası Var

Süreç, CHP'nin Sarıyer’de bulunan Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği geniş katılımlı üye katılım töreninin ardından başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in yer aldığı törene, bazı cast ajansları üzerinden parayla figüran getirildiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı buldu.

İddiaların ardından hem parti kanalından hem de yargı kanadından peş peşe adımlar atıldı:

Soruşturma Başlatıldı: Etkinlik alanına ajans aracılığıyla yönlendirilen kişilerin getirildiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma açtı. Sözcü Canlı Yayınında Gerilim: Hakaretler Havada Uçuştu, Can Özçelik Stüdyoyu Terk Etti! İçeriği Görüntüle

CHP'den Suç Duyurusu: İddiaları reddeden CHP İstanbul İl Başkanlığı, sürecin aydınlatılması ve gerçek dışı haberlerin tespiti talebiyle suç duyurusunda bulundu.

Gazeteciler Adliyeye Bekleniyor

Başlatılan soruşturma çerçevesinde, iddiaları köşe yazılarında ve yayınlarında değerlendiren gazeteciler Timur Soykan ile Fatih Altaylı'nın "bilgisine başvurulmak üzere" Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na davet edildikleri öğrenildi. Gazetecilerin savcılıkta verecekleri ifadelerin ardından soruşturmanın seyri netlik kazanacak.