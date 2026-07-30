Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu sabah saatlerinde Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

