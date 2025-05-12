Bakan Memişoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilde eş zamanlı başlattığımız bu programla sağlık personelimiz, halkın yoğun bulunduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve çeşitli etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacak. Fazla kilolu olduğu belirlenen vatandaşlarımız, diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takibin sağlanacağı merkezlere yönlendirilecek" ifadelerine yer verildi.

Memişoğlu, bu uygulamanın yalnızca bireysel sağlık için değil, toplum sağlığını güçlendirmek adına da önemli bir adım olduğunu vurguladı. Projenin İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütüleceğini belirten Memişoğlu, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve fazla kilonun yol açtığı sağlık sorunlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca sağlık okuryazarlığını artırmak için eğitim programları düzenleneceğini ifade eden Memişoğlu, “Hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum” idealine ulaşmak için saha çalışmaları ve bilinçlendirme kampanyalarıyla desteklenen bu programın, Türkiye genelinde geniş bir etki yaratmasını beklediklerini dile getirdi.