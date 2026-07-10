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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan'ın liderlerin eşlerini ağırladığı akşam yemeğinde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı ortaya çıktı. Pekkan'ın sahne alması sosyal medyada gündem oldu. Geceden kareler, Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babisova'nın sosyal medya paylaşımıyla sosyal medyada hızla yayıldı.

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