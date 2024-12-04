İstanbul Üniversitesi Marka İletişim Bölümü’nden mezun olan Tüluğ Şahin, kariyerine Toshiba Turkey'de Ticaret Pazarlama Yöneticisi olarak başladı. Buradaki altı yıllık görevinde satış ekibini yönetme, promosyon stratejilerini belirleme, marka gelişim planları oluşturma ve şirket yönetimine raporlama gibi önemli sorumluluklar üstlenen Şahin, daha sonra Samsung'a Proje Koordinatörü olarak atandı. 2019 yılında Philips’e Proje ve İş Geliştirme Müdürü pozisyonuna getirilen Şahin, son olarak Arçelik & Beko'da Kıdemli Proje Müdürü olarak iki yıl görev aldı. Şahin, Kasım 2024 tarihi itibarıyla Saruhan Holding çatısı altında bulunan Fakir Hausgeräte’de Ticari Pazarlama Müdürü pozisyonuna getirildi.

Perakende sektöründe 16 yıllık köklü kariyerinde, ekip yönetimi, saha operasyonları, stratejik raporlama ve etkin problem çözme konularında uzmanlaşan Şahin’in, yeni görevinde ticari pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.