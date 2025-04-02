Müsiad Avrupa Diplomasi Kurulu Başkanı Fadıl Başar'ın kaleme aldığı yazı şöyle devam ediyor:

Savaşın Ayak Sesleri

Avrupa'da son aylarda gözle görülür bir şekilde hareketli askeri yapılanma ile politikacıılarından da militarist söylemler ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri askeri ve sivil oluşumları artık gizliden değil aşikar bir şekilde halkında farkında olacağı şekilde gerçekleştiriyor. Bunların içinde;

• Polonya'da erkeklere silah eğitimi

• Paris'te Avrupa güvenlik zirvesi

• İsveç Norveç ve Finlandiya'da halka savaş durumunda nasıl davranması gerektiği ile ilgili proşür dağıtımı

• Hollanda ve Danimarka'da sivillere hayatta kalma kitleri dağıtımı.

Avrupa Birliği bu hayatta kalma kitlerinin, AB'nin hazırlık stratejisi kapsamında, her üye devletin hazırlamasını istiyor. AB vatandaşların ortaya çıkabilecek herhangi bir krizle başa çıkabilmeleri için bu 72 saatlik hayatta kalma kitine sahip olmasını gerekiyor.

• Almanya'da yavaş silahlanma adı altında rapor çıkarılması

• Baltık denizinde 2 İnternet kablosu kesilmesi

• Almanya İçişleri Bakanlığı'nın, acil durumlarda kullanılabilecek sığınakların listesini hazırlamak için kapsamlı bir çalışma başlatmadı. Listeye metro istasyonları, otoparklar, devlet binaları ve özel mülkler dahil edilecek olması

• AB İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, gazetecilere yaptığı açıklamada, "AB'de farklı düşünmemiz gerekiyor çünkü tehditler farklı, daha geniş ölçekte düşünmemiz gerekiyor çünkü tehditler daha büyük" diyor.

• Volkswagen’in CEO’su Oliver Blume da Avrupa’daki mevcut jeopolitik gelişmeler

nedeniyle savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurgularken, Volkswagen’in askeri araç üretimi konusunda kapıyı açık tuttuğunu belirtti.The Telegraph’ın haberine göre, Volkswagen’in bu seçeneği değerlendirmesinin arkasında, otomobil ihracatında yaşanan yüzde 50’lik düşüş yer alıyor. Şirketin, fabrikalardaki atıl kapasiteyi değerlendirmek için savunma sanayii projelerine yönelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

• CNN'e açıklamalarda bulunan Fransa Başbakanı François Bayrou'nun basın sözcüsü de Fransa vatandaşlarını silahlı çatışma dahil olmak üzere "yakın tehditlere" karşı hazırlamak amacıyla her haneye bir "hayatta kalma kılavuzu" dağıtmaya hazırlandıklarını duyurdu.

İşin trajik tarafı ise Avrupa'da yapılan anketlerde " kendi ülkerinin savunmasında yer alır mısın ? " sorusuna sadece %20'lik bir kesmin evet demesi.

Savaş Rüzgarları

Avrupa Birliği ülkeleri, Birlikten İngiltere'nin ayrılması ile ilk kırılmayı yaşamıştı. Şimdi de İngiltere Avrupadan gelebilecek bir göç dalgasını öngördü ki, önem olarak Avrupa Birliği vatandaşlarına 2 nisan itibariyle vize getirdi. Böylece en yakınlarındaki kendi düzeylerindeki Avrupa ülkesi olan İngiltere bile AB vatandaşalarına kaçış noktası olmaktan uzak gözüküyor

Ukrayna'ya açık destek veren ve askeri yardım yapan Avrupa Rusya'nın hedefindeydi. Amerika'nın artık Avrupa'yı korumayacağı üstü kapatı şekilde ima etmesi avrupanın kendi savunması için 800 milyar bir bütçenin avrupa savunmasına ayrılması kararını getirdi. Ukrayna topraklarında batı ile savaşan Rusya'nın savaşı avrupa topraklarına taşıma riski, 1945'ten buyana topraklarında sıcak savaş görmeyen yaşlı kıtada, ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde savaş hissiyatı oluşturdu.

Tek sorun nüklüer yıkım riski olması. Çünkü nüklüer bir savaşta kazanan tarafta da olsan, savaşın sonunda yaşanacak bir dünya yok. Nüklüeri risk ortadan kaldırdıkları an sıcak savaş avrupayı saracak gibi gözüküyor. Yüzyıllardır başta afrika olmak üzere dünyanın bir çok yerini sömüren avrupadaki bu zenginlik savaşın efendilerinin iştahı kabartıyor.

Avrupadaki Türkler

Avrupa'daki vatandaşlarımızı zor günler bekliyor. 2020'lerin başlarında pandeminin sıkıntıları ve sonrasında ki aşırı fiyat artışları ile gelen ekonomik kriz Avrupa Birliğinde yaşayan vatandaşlarımızı bayağı yordu. Esas sıkıntılı süreş ise şimdi başlayacak gibi duruyor.

• Kısmi ve Genel seferberlik olması

• Bu durumlarda Mülkiyet ve zilliyet hakları

• Kişisel varlıkların değer kaybı ve yitirilmesi durumlarında sigorta ve diğer güvenceler

• Özgür dolaşım hakları

• Çifte vatandaşlarda göreve çağrılması

• Lojistik sektörü ve varlıklarının durumu

• Avrupa devletlerinden edinilmiş özel haklar....

Şimdi ise bu ve bunun gibi birçok soru onları bekliyor.