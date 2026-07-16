Evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ile ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen Evde Bakım Yardımı hakkında açıklama yapan Bakan Göktaş, uygulamanın engelli bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aile bütünlüğüne destek

Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana sürdürülen önemli bir sosyal destek programı olduğunu belirten Göktaş, engelli vatandaşların ailelerinden ayrılmadan bakım hizmeti almasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Bakan Göktaş, yardım sayesinde engelli bireylerin kendi yaşam ortamlarında, aileleri veya yakınlarıyla birlikte hayatlarını sürdürebildiğini ve bunun aile bütünlüğünün korunmasına katkı sağladığını söyledi.

516 bin kişi yararlanıyor

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye genelinde 516 bin vatandaş Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanıyor. Ocak-temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapılırken, temmuz ayı kapsamında hesaplara aktarılan toplam destek tutarı 7 milyar lirayı buldu.

Göktaş, 2026 yılı başından bu yana Evde Bakım Yardımı kapsamında vatandaşlara sağlanan toplam desteğin ise 48,6 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Ağustosta zamlı ödeme yapılacak

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan artışın ardından Evde Bakım Yardımı tutarı da yükseltildi. Bakan Göktaş, yardımın 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya çıkarıldığını belirterek, artışlı ödemelerin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Böylece evde bakım desteğinden yararlanan vatandaşlar gelecek ay zamlı ödemelerini almaya başlayacak.