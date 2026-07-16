Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Balaban, ilçenin her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sürdürülen belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Mahallede devam eden hizmetleri değerlendiren Balaban, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyerek yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

İnceleme programına Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer de katıldı. Mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Balaban, devam eden projeler, vatandaşlardan gelen talepler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşların beklentilerine en hızlı şekilde cevap verebilmek için sahada olmaya devam ettiklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte seçim döneminde verilen sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Balaban, 'Mareşal Fevzi Çakmak Mahallemiz bizim için çok önemli. İlçemizin her noktasında olduğu gibi burada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri hayata geçirmeye kararlıyız. Her zaman olduğu gibi alnımız açık, başımız dik bir şekilde hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.' dedi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer ise mahallede yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesine teşekkür etti. Sezer, yapılan hizmetlerin mahalleye önemli katkılar sağladığını ifade etti.