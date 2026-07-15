En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 TL Olacak

Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre, halen 20 bin lira olarak uygulanan dosya bazındaki en düşük emekli aylığı, 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı dikkate alınarak 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

Artış; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerini kapsayacak. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren temmuz ödeme döneminde uygulanacak.

Zamlı Maaşlar Temmuzda Hesaplarda

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması halinde, zamlı maaşların doğrudan temmuz ödemelerine yansıması bekleniyor. Böylece milyonlarca emekli, yeni aylık tutarını bu ay içerisinde almaya başlayacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Temmuz ayı ödeme takvimi ise şu şekilde uygulanacak:

SSK emeklileri (Tahsis numarasının son rakamına göre):

9 → 17 Temmuz

7 → 18 Temmuz

5 → 19 Temmuz

3 → 20 Temmuz

1 → 21 Temmuz

8 → 22 Temmuz

6 → 23 Temmuz

4 → 24 Temmuz

2 → 25 Temmuz

0 → 26 Temmuz

Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Düzenlemenin ödeme tarihlerinden önce yürürlüğe girmesi halinde, zam farkı beklenmeden yeni tutarlar doğrudan hesaplara yatırılacak.