Ev Satışında İlk Adımlar Nelerdir?

Ev satarken nelere dikkat edilmeli sorusunun cevabı, sürece hazırlıkla başlar. İlk olarak evinizin piyasa değerini doğru bir şekilde belirlemeniz gerekir. Bölgedeki benzer özelliklere sahip satılık evlerin fiyatlarını araştırarak gerçekçi bir fiyatlandırma yapabilirsiniz. Evin piyasa değerinin çok üstünde bir fiyat verilmesi, uygun alıcı bulunmasına engel olacaktır. Satışa çıkarmadan önce evinizin değerini artıracak küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin duvarları boyamak, eskiyen tesisatları yenilemek veya gereksiz eşyaları düzenlemek gibi basit adımlar alıcı üzerinde olumlu bir izlenim bırakır.

Ev İlanı Nasıl Hazırlanmalı?

Ev satışı nasıl yapılır konusunda önemli olan unsurlardan birisi ilan verme sürecidir. Bir ev ilanında başlık ilk dikkat çeken unsur olarak karşınıza çıkar, bu yüzden başlığın etkileyici ve bilgi içerikli olmasına özen gösterin. Ziyaretçilerde inceleme arzusu uyandıran ancak abartısız olan ilanlar, daha çok ilgi görür. İlanda kullanılan fotoğrafların yüksek çözünürlükte olmasına dikkat edin, bu durum insanlarda merak uyandırabilir. Ayrıca evin tüm özelliklerinden detaylıca bahsetmeli ve doğru adres bilgilerini girdiğinizden emin olmak da çok önemli. Buna ek olarak özellikle internette verilen satılık ev ilanlarında evin konumuna dair avantajları da paylaşmakta fayda var. Örneğin Ankara satılık daire ilanında evin sahip olduğu ulaşım avantajları, hastane ve alışveriş noktalarına yakınlık durumunu paylaşmak alıcıların daha sağlıklı değerlendirme yapmalarını sağlar.

Ev Satışı İçin Gerekli Belgeler

Ev satarken gerekli belgeler arasında tapu, yapı ruhsatı, zorunlu deprem sigortası, elektrik ve su abonelik belgeleri bulunur. Eksik belge veya prosedürler, satış sürecinin uzamasına neden olabilir. Evin emlak vergisi borcu olmadığına emin olmanız ve tüm borçları kapatarak satışa sunmanız gerekir. Tapu kaydının temiz olması, yani üzerinde banka haricinde ipotek, şerh veya haciz kaydı bulunmaması önemlidir. Bunlara ek olarak evinizin şartlarının konut kredisine uygun olup olmadığından da emin olun. Eğer kiracı sözleşmesi varsa, hem kiracı hem de alıcı ile bu durumu paylaşmanız gerekmektedir.

Alıcı Seçimi

Ev satışında ödemeyi güvenli bir şekilde alabilmek için alıcıları konusunda seçici davranmak gerekir. Karşı tarafın da sizlere güven vermesi oldukça önemlidir. Satış işlemlerinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalayarak yaptığınız satışı güvence altına alınabilir. Bu süreçte alıcıların durumlarını ve kriterlerini değerlendirmeye alarak hem dolandırıcıları eleyebilir hem de istediğiniz şartlara uyum sağlayabilecek alıcıyı bulabilirsiniz.

Ev Satışında Tapu İşlemleri

Tapu işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler arasında en önemli nokta, satış parasını almadan önce tapu devri onayı vermemektir. Tapu devrini yalnızca belirlenen satış bedelinin nakit veya banka hesabı üzerinden tahsil edilmesinin ardından yapılması oldukça önemli. Tapu için gerekli belgeler şunlardır:

Alıcı ve satıcıların kimliği veya vekaletlerinin aslı

Konutun bağlı olduğu belediyeden alınan rayiç bedel

Zorunlu deprem sigortası

Konut tapusunun aslı ve kredi alınacaksa banka ipotek belgeleri

Belediyeden rayiç bedel alınması için güncel yılın emlak vergisi ödemelerinin tamamlanması gerekir, bu ödeme genellikle satıcı tarafından yapılır. Ev satışı tapu harcı ve tapu döner sermaye ücreti alıcı ve satıcı tarafından yarı yarıya ödenir, ancak genellikle bu ödemeleri alıcının yapması talep edilir. Konut satış bedelinin tapuya doğru bildirilmesi büyük önem taşır. Aksi takdirde ilerleyen dönemde hem alıcı hem de satıcıya cezai yaptırım uygulanabilir.

Satış Sonrası İşlemler

Tapu devir işleminin gerçekleştiği güncel sene içinde alıcı, emlak vergisi beyanını konutun bağlı olduğu belediyeye iletmelidir. Fakat konut satış zamanı ile sene sonu arasında 3 aydan az bir süre varsa, alıcının bildirim için 3 aylık vakti vardır. Buna ek olarak kiralık ev süreçlerinde de önemli olan fatura aboneliklerinin devri mutlaka yapılmaldır. Ayrıca taşınma işlemi tamamlandıktan sonra adres değişikliği 20 gün içinde herhangi bir Nüfus Müdürlüğü'ne bildirilmelidir, aksi takdirde cezai yaptırımlar uygulanır.