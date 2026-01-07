Bakan Uraloğlu, havayolu ile seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirterek, 12 aylık dönemde üst geçişler dâhil 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiğine ulaşıldığını duyurdu.

Aralık 2025’te Uçak Trafiği Yüzde 11,7 Arttı

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı Aralık ayında iç hatlarda 75 bin 167, dış hatlarda 63 bin 493 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 189 bin 376 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi.

Uçak trafiğinin, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 11,7 artış gösterdiğini kaydetti.

Aralık ayında yolcu sayısı ise iç hatlarda 7 milyon 899 bin 596, dış hatlarda 9 milyon 622 bin 131 olarak gerçekleşti.

Yıllık Uçak Trafiğinde Yüzde 9,3’lük Artış

2025 yılı genel verilerini değerlendiren Uraloğlu, Türkiye’nin hava ulaşımında önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

12 aylık dönemde üst geçişler dâhil 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiği

Uçak trafiğinde 2024’e göre yüzde 9,3 artış

İç hatlarda 101 milyon 655 bin, dış hatlarda 145 milyon 362 bin yolcu

Direkt transit yolcularla birlikte toplam 247 milyon 163 bin 531 yolcu

Toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,1 artış

Bu rakamlarla birlikte Türkiye, havayolu yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul Havalimanı’nda 6,9 Milyon Yolcu

İstanbul Havalimanı’nda Aralık 2025’te:

İç hatlarda 1 milyon 301 bin

Dış hatlarda 5 milyon 631 bin

Toplam 6 milyon 932 bin 458 yolcu

Havalimanındaki yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artış gösterdi.

2025 yılı genelinde ise İstanbul Havalimanı’nda toplam 84 milyon 457 bin 421 yolcuya hizmet verildi.

Sabiha Gökçen’de Yolcu Sayısı Yüzde 18 Arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Aralık ayında:

İç hat uçak trafiği: 9 bin 684

Dış hat uçak trafiği: 14 bin 398

Toplam uçak trafiği: 24 bin 82

Yolcu trafiği ise toplamda 4 milyon 203 bin 352 olarak gerçekleşti.

Bu rakam, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 18 artış anlamına geliyor.

Turizm Merkezlerinde Yoğunluk Dikkat Çekti

2025 yılı boyunca bazı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayıları şöyle oldu: