Euroleague'de 34. hafta dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'a 92-82'lik skorla yenildi. A. Efes, Real Madrid deplasmanından 82-71 mağlup ayrıldı. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Monaco karşısında 107-97'lik skorla galibiyet elde etti.



Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Euroleague'de son 5 maçta 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 23 galibiyet, 11 mağlubiyetle liderliğini sürdürdü. Olympiakos 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle averajla haftayı 2. sırada kapatırken, son haftalarda çıkış yakalayan Real Madrid de 22. galibiyetini elde ederek 3. sıraya yükseldi. A. Efes 10 galibiyet, 24 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 20 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftayı 7. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 8 galibiyeti olan ASVEL var. Ligde Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, Bologna ve Paris Basketbol'un birer maç eksiği bulunuyor.

Euroleague'de 34. haftanın toplu sonuçları şöyle:



Paris Basketbol: 87 - Olympiakos: 104

Bayern Münih: 93 - ASVEL: 83

Olimpia Milano: 103 - Virtus Bologna: 87

Maccabi Tel Aviv: 104 - Dubai Basketbol: 100

Real Madrid: 82 - A. Efes: 71

Fenerbahçe Beko: 82 - Zalgiris Kaunas: 92

Panathinaikos: 107 - AS Monaco: 97

Partizan: 110 - Valencia Basket: 104

Barcelona: 92 - Kızılyıldız: 88

Baskonia: 118 - Hapoel Tel Aviv: 109